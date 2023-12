Кверцетин - малоизвестный король: как он может помочь вашему здоровью

Эта комбинация доступна и в готовых препаратах, одним из которых является производимый в Латвии Imunosil Virufix. Это средство содержит не только кверцетин (500 мг) и витамин С (1000 мг), но и витамин D, цинк и мелатонин. Цинк и кверцетин вместе также усиливают действие друг друга. Самым большим преимуществом приема кверцетина с цинком является то, что кверцетин проталкивает цинк в центр клетки, где цинк может остановить размножение вируса.

Imunosil Virufix особенно рекомендуется во время сезона вирусов, а также перед ним, поскольку каждое из его веществ по отдельности и синергически борется с вирусной угрозой на всех трех фазах инфекции: при попадании вируса в клетку, размножении и выделении токсинов (вызывающих воспаление), причем на всех этих стадиях активен кверцетин. Кроме того, кверцетин подтягивает цинк и работает синергично с витамином С - при таком совместном воздействии организм может максимально противостоять вирусам.

Можно сказать, что кверцетин должен быть одним из ежедневных ингредиентов для максимальной защиты от вирусов и ценной находкой для здоровья.

Для хорошего самочувствия, поддержки иммунитета и борьбы с вирусами – вместе с Imunosil Virufix.

Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.

Ссылки:

