Кверцетин - малоизвестный король: как он может помочь вашему здоровью

В последнее десятилетие появилась серия открытий о положительном влиянии кверцетина на здоровье, что обеспечило настоящий ренессанс этого биологически активного вещества, ранее известного как мощный антиоксидант. Кверцетин - это естественный флавоноид, отвечающий за различные вкусы и цвета растений. Он содержится во фруктах, овощах, шоколаде, конопле, красном вине, оливковом масле и кофе. Его еще называют витамином Р.
Антиоксидант широкого действия
Кверцетин - это полифенол, характеризующийся молекулярной структурой соединения, которая позволяет ему отдавать электрон или атом водорода для нейтрализации свободных радикалов - нестабильных молекул в организме, которые повреждают клетки, вызывая болезни и старение. Именно поэтому кверцетин считается мощным антиоксидантом.
Свободные радикалы в нашем организме вызывают воспаление, а антиоксиданты помогают их "выследить" и нейтрализовать.
Согласно одному из последних научных обзоров об антиоксидантном действии кверцетина с точки зрения биологической активности и химических исследований, доказано, что этот флавонол имеет большое значение в профилактике и лечении таких заболеваний, как остеопороз, различные виды рака (рак легких, простаты, печени, груди, толстой кишки и шейки матки), заболевания легких, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, депрессия и т.д.
"Антиоксидантная активность кверцетина в основном проявляется за счет воздействия на глутатион (самый важный внутренний антиоксидант в организме человека), ферментативную активность (стимулирование реакций в живых организмах), сигнальные пути и активные формы кислорода, вызываемые экологическими и токсикологическими факторами. Кверцетин обладает сильной антиоксидантной активностью в поддержании окислительного баланса" (2), пришли к выводу исследователи.
В каких еще случаях может помочь кверцетин?
В последнее время кверцетин стал объектом исследований из-за его мощных противовоспалительных и обезболивающих свойств. В рандомизированном, слепом клиническом исследовании 60 непрофессиональных спортсменов в возрасте около 21 года были разделены на четыре группы и в течение двух месяцев получали либо кверцетин (500 мг) с витамином С (250 мг), либо каждое из этих веществ в отдельности, либо плацебо. Ученые обнаружили, что именно "кверцетин-витамин С эффективен в снижении окислительного стресса и уменьшении воспалительных биомаркеров" (3).
Несколько недавних исследований на людях и животных показали, что кверцетин также может быть многообещающим средством в лечении аутоиммунных заболеваний - ревматоидного артрита, воспалительных заболеваний кишечника, рассеянного склероза, волчанки. Известно, что микробиота кишечника выполняет беспрецедентную функцию в регуляции иммунных реакций и развитии различных заболеваний, вызванных нарушениями иммунного ответа. Было обнаружено, что положительное влияние кверцетина на дисбактериоз, или неблагоприятные изменения микрофлоры кишечника, позволяет контролировать систематическое воспаление в организме.
В одном недавнем сравнительном обзоре исследований противовирусной активности кверцетина и его производных против предполагаемых вирусов человека сделан вывод:
"Все эти исследования показали, что кверцетин и его производные обладают широким спектром противовирусной активности".
Также были открыты некоторые механизмы действия кверцетина. "В частности, кверцетин, по-видимому, блокирует проникновение вируса в клетку, взаимодействуя с мембранными гликопротеинами. Кверцетин и его производные также могут взаимодействовать со специфическими протеазами [ферментами], необходимыми для репликации вируса" (4), тем самым подавляя продуктивность вируса в целевых клетках-хозяевах.
Кверцетин также действует как иммуномодулятор, способный препятствовать проникновению вирусов в клетки и их размножению. Кроме того, он может помочь при многих вирусных инфекциях.
Достаточно ли питания?
Эпидемиологические исследования показывают, что употребление кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Чтобы определить вовлеченные факторы, канадские нейробиологи проверили защитное действие компонентов кофе и обнаружили: "Кверцетин является основным нейрозащитным компонентом в кофе против болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера" (1). Таким образом,
чашка утреннего кофе может обеспечить 21-32 мг кверцетина, который сейчас занимает первое место в списке самых мощных антиоксидантов.
Однако кофе ни в коем случае не является единственным пищевым источником кверцетина: яблоки, мед, малина, красный виноград, вишня, цитрусовые, зеленолистные овощи, лук и т.д. также содержат значительные количества кверцетина. Лук, особенно красный, имеет самую высокую концентрацию кверцетина среди всех овощей и фруктов. В красном луке кверцетин в основном накапливается в самых внешних кольцах и ближе к корню.
Органически выращенные овощи также могут содержать больше кверцетина, например, было обнаружено, что органически выращенные помидоры содержат на 79% больше кверцетина, чем неорганически выращенные. В целом кверцетин является одним из самых распространенных пищевых флавоноидов, точнее, флавонолом (подклассом флавоноидов), среднесуточная норма которого может составлять 25-50 миллиграммов в зависимости от потребляемых продуктов.
Самые богатые источники кверцетина:
- Яблоки - они содержат кверцетин, а также пектин (разновидность полезной клетчатки). Чтобы получить максимальную пользу от кверцетина из яблок, ешьте их неочищенными.
- Возможно, вы слышали, что темный шоколад содержит мощные антиоксиданты. Кверцетин - один из них.
- Кверцентин содержат все сорта лука, но поскольку кверцетин является пигментом, его концентрация в красном луке будет выше, чем в желтом.
Лауреат Нобелевской премии 1937 года, венгерский биохимик Альберт Сент-Дьёрдьи, который первым выделил витамин С и получил первые три килограмма аскорбиновой кислоты из венгерского красного перца, выделил также биофлавоноид, свойства которого он приравнивал к витаминам (тогда он назывался витамином Р). Однако вряд ли он мог предположить, что сегодня ученые будут так восхвалять биоактивное действие флавонола этого растения.
Количество кверцетина (мг) на 100 г порции:
- Любисток - 170 mg
- Каперсы - 180 mg
- Красный лук - 42 mg
- Гречка - 43 mg
- Яблоки - 4 mg
- Черника - 3 mg
Лучший способ получить как можно больше кверцетина - есть больше этих продуктов. Если употреблять эти продукты каждый день, организм сможет усвоить от 100 до 300 мг кверцетина. Однако
большинство клинических исследований показывают лучшие результаты при приеме 500-1000 мг кверцетина в день.
Как лучше принимать кверцетин?
Лучше всего кверцетин принимать во время еды, но, как и в случае со многими биологически активными веществами, наш рацион, к сожалению, не настолько сбалансирован и питателен, чтобы обеспечить их в достаточном количестве, особенно в сезон вирусов или при тяжелых физических нагрузках.
В настоящее время большое внимание уделяется вопросу о том, как лучше сочетать кверцетин с целью повышения его эффективности.
Многие исследования подтвердили очень хорошее взаимодействие кверцетина и витамина С, рекомендуя сочетание этих двух веществ как для профилактики инфекций дыхательных путей, так и для их раннего лечения.
Эта комбинация доступна и в готовых препаратах, одним из которых является производимый в Латвии Imunosil Virufix. Это средство содержит не только кверцетин (500 мг) и витамин С (1000 мг), но и витамин D, цинк и мелатонин. Цинк и кверцетин вместе также усиливают действие друг друга. Самым большим преимуществом приема кверцетина с цинком является то, что кверцетин проталкивает цинк в центр клетки, где цинк может остановить размножение вируса.
Imunosil Virufix особенно рекомендуется во время сезона вирусов, а также перед ним, поскольку каждое из его веществ по отдельности и синергически борется с вирусной угрозой на всех трех фазах инфекции: при попадании вируса в клетку, размножении и выделении токсинов (вызывающих воспаление), причем на всех этих стадиях активен кверцетин. Кроме того, кверцетин подтягивает цинк и работает синергично с витамином С - при таком совместном воздействии организм может максимально противостоять вирусам.
Можно сказать, что кверцетин должен быть одним из ежедневных ингредиентов для максимальной защиты от вирусов и ценной находкой для здоровья.
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Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценный и сбалансированный рацион.
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