На вопросы читателей TVNET о здоровье суставов отвечает доктор Андрей Передистый

Не стоит использовать свое тело как неисчерпаемый ресурс, если вы не хотите, чтобы в какой-то момент возникли проблемы. Я уже не раз говорил, что лучший способ поддерживать нормальное функционирование тела и суставов - это физические упражнения.

6. Если я буду пить хороший бульон каждый день, поможет ли это моим суставам?

- Нет! Бульон суставам не помогает - если пить бульон, в суставах ничего не изменится.

Ошибочно думать, что если вы будете есть хрящи - у вас вырастут хрящи, если вы будете есть мышцы, то у вас будут более сильные мышцы. Тело построено не по этому принципу.

7. Какие продукты помогают сохранять здоровье и силу суставов?

- Не существует определенных продуктов, отказ от которых нанесет вред вашим суставам. Ежедневный рацион должен быть разнообразным, старайтесь не питаться однообразно. Если вы не уверены в своем ежедневном рационе, то вам следует подумать о приеме дополнительных пищевых добавок. Также если вы испытываете большие нагрузки и не получаете достаточного количества питательных веществ, следовало бы принимать добавки. В дополнение к ежедневному рациону питания следует принимать добавки, если у вас высокая специфическая физическая нагрузка, например, при тренировке тела.

8. Если нужно принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) из-за боли в колене, может ли это являться признаком артрита? Каков план действий?

- Нестероидные противовоспалительные препараты нужно применять при многих видах боли. В большинстве случаев боль вызвана воспалением, и НПВС помогают в таких ситуациях. Если у вас болят колени и вы вынуждены принимать НПВС, это совершенно не говорит об артрите. Важно понять, что вызывает воспаление сустава. Но важно помнить, что артрит также лечится нестероидными противовоспалительными препаратами.

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