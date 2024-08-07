На вопросы читателей TVNET о здоровье суставов отвечает доктор Андрей Передистый

До 31 августа у каждого читателя TVNET есть уникальная возможность задать вопросы о здоровье суставов ортопеду-травматологу доктору Андрею Передистому. Ответы и рекомендации врача будут полезны всем, кто хочет иметь здоровые и крепкие суставы.
В этот раз публикуем ответы на восемь вопросов читателей.
1. Каковы первые признаки, свидетельствующие о том, что суставы нуждаются в дополнительном внимании и следует обратиться к ортопеду?
- Главный и самый важный симптом - боли. Даже если они не являются постоянными, но носят регулярный характер при выполнении каких-либо действий, следует обратиться либо к семейному врачу, либо к специалисту, чтобы хотя бы сделать рентген.
Если речь идет о коленном суставе, следует быть осторожным, если в нем наблюдается болезненный хруст, различного рода жалобы, например, на ощущение стянутости и нестабильности. Это может быть признаком механического повреждения колена. В таких случаях также рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.
2. Какие ситуации можно игнорировать?
- Вы можете игнорировать один или два эпизодических случая, когда вы чувствуете боль в течение некоторого времени, но она прекратилась. Обычно это связано с тем, что сустав сложен и содержит множество образований, которые могут конфликтовать друг с другом, вызывая дискомфорт и боль. Но не следует игнорировать постоянную или регулярную боль.
3. Является ли хруст в коленях свидетельством проблем с суставами?
- Нет! Колени могут хрустеть у многих.
Если ваши колени хрустят, но не болят, скорее всего, это не серьезная проблема.
Если же хруст сопровождается болью и ощущением нестабильности, стоит задуматься о посещении специалиста.
4. Может ли бег на 5 км в 40 лет повредить коленные суставы и лодыжки? Может, лучше пешком или заниматься скандинавской ходьбой? Какой спорт наиболее вреден для суставов ног?
- Все, что чрезмерно - вредно. Если здоровье позволяет, вам определенно можно бегать, даже 5 километров в 40 лет.
Вопрос в том, есть ли у вас избыточный вес или нет. Если вы начнете бегать, чтобы скинуть вес, то тут могут возникнуть проблемы. Я видел много случаев, когда так происходило. Поэтому, если вы никогда раньше не бегали и хотите начать этим заниматься, следует начать с физических упражнений - например, с велотренажера.
Вам нужно натренировать ноги, и только через какое-то время можно будет задуматься о беге. Или начните бегать очень короткие дистанции, например, пробегите 500 м в первый день, 600 м в следующий день и постепенно увеличивайте длину дистанции. Таким образом вы адаптируете свое тело, включая колени и лодыжки, к нагрузке, которую хотите достичь.
5. С какого возраста стоит задуматься о здоровье своих суставов?
- О своих суставах нужно думать с детства. Очень важно избегать травм, ведь любое механическое повреждение сустава может стать заметным спустя годы. Суставы, как и весь организм, нуждаются в уходе независимо от возраста, но начинать уделять им больше внимания можно с 35-40 лет.
Не стоит использовать свое тело как неисчерпаемый ресурс, если вы не хотите, чтобы в какой-то момент возникли проблемы. Я уже не раз говорил, что лучший способ поддерживать нормальное функционирование тела и суставов - это физические упражнения.
6. Если я буду пить хороший бульон каждый день, поможет ли это моим суставам?
- Нет! Бульон суставам не помогает - если пить бульон, в суставах ничего не изменится.
Ошибочно думать, что если вы будете есть хрящи - у вас вырастут хрящи, если вы будете есть мышцы, то у вас будут более сильные мышцы. Тело построено не по этому принципу.
7. Какие продукты помогают сохранять здоровье и силу суставов?
- Не существует определенных продуктов, отказ от которых нанесет вред вашим суставам. Ежедневный рацион должен быть разнообразным, старайтесь не питаться однообразно. Если вы не уверены в своем ежедневном рационе, то вам следует подумать о приеме дополнительных пищевых добавок. Также если вы испытываете большие нагрузки и не получаете достаточного количества питательных веществ, следовало бы принимать добавки. В дополнение к ежедневному рациону питания следует принимать добавки, если у вас высокая специфическая физическая нагрузка, например, при тренировке тела.
8. Если нужно принимать нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС) из-за боли в колене, может ли это являться признаком артрита? Каков план действий?
- Нестероидные противовоспалительные препараты нужно применять при многих видах боли. В большинстве случаев боль вызвана воспалением, и НПВС помогают в таких ситуациях. Если у вас болят колени и вы вынуждены принимать НПВС, это совершенно не говорит об артрите. Важно понять, что вызывает воспаление сустава. Но важно помнить, что артрит также лечится нестероидными противовоспалительными препаратами.
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