В магазинах Lidl на улицах Калнциема и Бривибас можно будет встретить Санта-Клауса

Сделать это можно будет уже в субботу, 14 декабря, - Санта будет гостить в магазине Lidl на улице Калнциема с 11 до 13 часов, а на другом берегу Даугавы, в магазине Lidl на улице Бривибас, желающие пообщаться с Санта- Клаусом смогут сделать это 21 декабря с 11 до 13 часов.