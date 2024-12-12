Праздничный сезон набирает обороты, и Lidl приглашает всех желающих окунуться в детство и встретиться с самим Санта-Клаусом. И маленькие, и взрослые смогут рассказать Санте о своих добрых делах, поделиться мечтами и сфотографироваться.
В магазинах Lidl на улицах Калнциема и Бривибас можно будет встретить Санта-Клауса
Сделать это можно будет уже в субботу, 14 декабря, - Санта будет гостить в магазине Lidl на улице Калнциема с 11 до 13 часов, а на другом берегу Даугавы, в магазине Lidl на улице Бривибас, желающие пообщаться с Санта- Клаусом смогут сделать это 21 декабря с 11 до 13 часов.
Lidl напоминает, что во время праздничного сезона можно также принять участие в благотворительных акциях или посетить следующие мероприятия:
- Как и в прошлом году, декабрь во всех магазинах Lidl - месяц благотворительности, в течение которого вы можете поддержать маленьких пациентов Детской клинической университетской больницы, купив игрушечного енота или игрушечный поезд. 2 евро с каждой проданной игрушки пойдет на программу "Шкатулка храбрости" для поддержки маленьких пациентов;
- До 5 января все желающие могут принять участие в акции во всех магазинах Lidl и поддержать нуждающиеся семьи и людей, оказав им продовольственную помощь. В рамках акции покупателям Lidl предлагается пожертвовать продукты с длительным сроком хранения, такие как макароны, мука, сахар, рис, консервы и сладости, и положить их в специальные ящики для пожертвований, расположенные за кассами;
- В конце этой недели, с 13 по 15 декабря, на Кипсале пройдет Рождественский рынок, где также будет стенд Lidl. Здесь тоже можно будет поучаствовать в благотворительности, купить праздничные подарки и принять участие в увлекательных мероприятиях, которые порадуют и маленьких, и взрослых!
- Чтобы создать праздничную атмосферу и за пределами Риги, в этом году автобус Lidl с названием "Путешествие вкуса" посетит Цесис 17 декабря, Кулдигу 20 декабря и Бауску 21 декабря с 17:00 до 20:00.