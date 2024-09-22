Монта и Давис - молодая пара, увлеченная здоровым образом жизни и ищущая новые способы, которые помогут им лучше восстанавливаться после занятий спортом и долгого рабочего дня. Они недавно переехали в новый дом в Сигулде и сейчас обустраивают свою спальню. В рамках второго эпизода проекта "Просыпайтесь! Пора высыпаться" мы узнаем, как правильно выбрать подушку.
Видео ⟩ Для более сладкого сна: как правильно выбрать подушку?
Выбрать правильную подушку не всегда легко, поскольку стоит принять во внимание множество факторов, в том числе - ее материал, форму, размер и прочее.
Сертифицированный физиотерапевт, доктор спортивных наук и доцент анатомии Иева Звигуле подчеркивает, что, чтобы правильно выбрать подушку, нужно подумать о двух главных вещах - положении для сна и твердости подушки. В видеоролике она дает ценные советы по улучшению качества сна, а Монта и Давис рассказывают, как им удалось выбрать наиболее подходящие для своих нужд подушки, и делятся первыми впечатлениями после их применения.
Топ-3 подушек, выбранных Монтой и Дависом:
Эргономичная подушка KLUBBSPORRE обеспечивает два типа комфорта: мягкая пена с одной стороны и охлаждающий гель с другой создают прохладную и успокаивающую среду для сна.
"Мне очень нравится, что она снимает напряжение с шеи и головы", - говорит Монта.
Пена с памятью формы позволяет голове, шее и плечам расслабиться, снимая давление и напряжение. Подушка поддерживает равномерную температуру и имеет небольшие отверстия в сердцевине для циркуляции воздуха и отвода влаги.
Мягкий тканевый чехол пропускает воздух и отводит влагу. Эту подушку легко поддерживать в чистоте и свежести, поскольку съемный чехол можно стирать в машине.
Проста в уходе и подушка SKOGSFRÄKEN, приобретенная Монтой и Дависом для гостей. Она высокая и изготовлена из смеси хлопка и лиоцелла с наполнением полых волокон из переработанных источников. Эта подушка обеспечивает сухую и комфортную среду для сна, поскольку лиоцелл/хлопковая ткань хорошо дышит, способствуя циркуляции воздуха и испарению влаги. Подушку можно стирать в стиральной машине при температуре 60°С, что уничтожает пылевых клещей.
В свою очередь, Давис предпочитает BERGVEN - высокую подушку с мягким тканым хлопковым чехлом, наполненную утиным пухом и перьями.
"Мне нравится спать на боку!" - как главную причину выбора этой подушки называет Давис.
Эластичный слой пуха и пера окружен мягким наполнителем из пуха и пера. Это обеспечивает хорошую поддержку и снимает давление на шею и плечи, помогая расслабиться. Двойной шов обеспечивает больше пространства для движения наполнителя. Благодаря этому подушка наполнена и обеспечивает отличную поддержку.
В спальне будет сухо и комфортно, поскольку хлопчатобумажная ткань пропускает воздух, помогая воздуху циркулировать и испаряться влаге. Подушку можно стирать в стиральной машине при температуре 60°С, что уничтожает пылевых клещей. Высота подушки идеальна для тех, кто спит на боку или на спине.
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