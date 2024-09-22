Видео Для более сладкого сна: как правильно выбрать подушку?

Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Мягкий тканевый чехол пропускает воздух и отводит влагу. Эту подушку легко поддерживать в чистоте и свежести, поскольку съемный чехол можно стирать в машине.

Проста в уходе и подушка SKOGSFRÄKEN, приобретенная Монтой и Дависом для гостей. Она высокая и изготовлена из смеси хлопка и лиоцелла с наполнением полых волокон из переработанных источников. Эта подушка обеспечивает сухую и комфортную среду для сна, поскольку лиоцелл/хлопковая ткань хорошо дышит, способствуя циркуляции воздуха и испарению влаги. Подушку можно стирать в стиральной машине при температуре 60°С, что уничтожает пылевых клещей.

В свою очередь, Давис предпочитает BERGVEN - высокую подушку с мягким тканым хлопковым чехлом, наполненную утиным пухом и перьями.

"Мне нравится спать на боку!" - как главную причину выбора этой подушки называет Давис.

Фото: Pauls Zvirbulis/TVNET GRUPA

Эластичный слой пуха и пера окружен мягким наполнителем из пуха и пера. Это обеспечивает хорошую поддержку и снимает давление на шею и плечи, помогая расслабиться. Двойной шов обеспечивает больше пространства для движения наполнителя. Благодаря этому подушка наполнена и обеспечивает отличную поддержку.

В спальне будет сухо и комфортно, поскольку хлопчатобумажная ткань пропускает воздух, помогая воздуху циркулировать и испаряться влаге. Подушку можно стирать в стиральной машине при температуре 60°С, что уничтожает пылевых клещей. Высота подушки идеальна для тех, кто спит на боку или на спине.

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