Когда за окном весна, так и хочется внести новые веяния и в атмосферу своего дома. Вот несколько советов – от простых решений для организации пространства до небольших изменений, которые помогут вам наполнить дом светом и свежестью весеннего сезона. Дизайнеры интерьеров IKEA подготовили несколько эффективных идей, которые позволят обновить пространство без кардинальных перемен.
Встречаем весну: как навести порядок и привнести в дом свежесть
Создать более светлую и уютную обстановку, которая с наступлением весны будет создавать ощущение новизны, очень просто – достаточно переставить мебель, поменять расстановку предметов декора и использовать яркий текстиль. Все это в совокупности способно преобразить атмосферу вашей гостиной. Руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Дариус Римкус предлагает простые способы, которые помогут внести в дом весенние веяния.
Заставьте полки работать на вас
Полки – простой, но эффективный способ обновить пространство, придав ему стиль и функциональность. Они помогают упорядочить вещи и в то же время служат идеальным местом для индивидуальных акцентов – будь то любимые книги, памятные вещи или живые растения. Также на полках можно расставить сезонные детали, например, яркие элементы декора.
«Полки – это не просто место для хранения, а возможность создать индивидуальное пространство. Например, шкаф EKET и его комбинации могут стать стильной витриной для книг и растений, а стеллаж BAGGEBO (от 15 евро) поможет функционально организовать и эффектно расставить различные предметы, придав комнате лаконичный и современный вид. Если вы ищете более простые решения, прекрасным вариантом станет минималистичная белая полка LACK (9,99 евро). Она не только добавит свежести в интерьер, но и послужит основой для вашего индивидуального стиля, легко преобразив стену без сложных конструкций», – отмечает дизайнер интерьеров Дариус Римкус.
Чтобы использовать полки по максимуму, дизайнер советует выйти за рамки простого хранения – используйте их для выражения своей индивидуальности и сезонных обновлений. Поиграйте с высотой, фактурой и цветом полок, чтобы создать интересную визуальную композицию, обеспечив при этом место для хранения вещей.
Используйте преимущества многофункциональных решений
Многофункциональные предметы – это эффективный способ поддержать порядок в доме и сэкономить пространство.
«Предметы, выполняющие сразу несколько функций, помогают поддерживать порядок в доме и делают пространство более удобным и эффективным. Например, сервировочный столик GLADOM – отличное решение, которое сочетает в себе функции приставного столика и съемного подноса. Он удобен и универсален в любом помещении: его можно использовать как подставку для посуды или дополнительную поверхность для закусок, адаптируя под любые свои потребности. Еще одно практичное решение – тележка NISSAFORS, которая обеспечивает дополнительное место для хранения, например, для книг, растений или других предметов, при этом ее легко перемещать. Пуфы с местом для хранения – отличное многофункциональное решение, которое обеспечивает не только комфортное место для сидения, но и позволяет спрятать одеяла, подушки и другие вещи, чтобы они не были на виду. Используя такие многофункциональные предметы в интерьере, вы создадите более организованное и универсальное пространство дома», – отмечает дизайнер интерьеров.
Практическая польза текстиля
Текстиль не только отражает наши личные предпочтения, но и выполняет важные практические функции. Гардины помогают регулировать уровень освещения в комнате и особенно необходимы вечером, потому что засыпать в темной комнате гораздо легче. Уютный плед согреет в прохладные вечера, а ковры помогут сохранить тепло в помещении или зонировать пространство.
«Гардины могут полностью изменить атмосферу в комнате. Плотные гардины блокируют свет, а легкие пропускают его, помогая при этом сохранить уединенность. При выборе гардин следует учитывать преобладающие в комнате оттенки и ориентироваться на фиксированные элементы, такие как пол, чтобы создать гармоничный интерьер. Что касается ковров, то с их помощью в комнате можно создать отдельные зоны – например, обеденную зону или уголок для игр детей», – отмечает специалист.
В заключение дизайнер подчеркивает, что для создания гармоничного облика гостиной важно сочетать и дополнять цвета. Для сезонного обновления рекомендуется добавить яркие акценты – например, разноцветные подушки или вазы. В свою очередь мягкие аксессуары, такие как плед HOLMVI за 4,99 евро, помогут привнести в интерьер гармоничный баланс.
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