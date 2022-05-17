Вт, 17.05.2022
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Депозитная система за рубежом: как она работает в Европе и других странах?

ФОТО: Publicitātes foto

В то время как население Латвии все еще знакомится с работой депозитной системы и осваивает новую повседневную привычку, в других странах эта система успешно работает уже на протяжении десятилетий, не только способствуя высоким показателям возвращенных и переданных на переработку депозитных упаковок, но и помогая очистить окружающую среду и сократить попадание отходов в природу.

Депозитная плата воспринимается как само собой разумеющееся

Латышке Линде, живущей в Германии, где уже почти 20 лет успешно действует депозитная система для упаковок от напитков, кажется вполне обыденным, что за стеклянные и пластиковые бутылки в магазине приходится платить немного больше. Она рассказывает, что в Германии депозитная плата за стеклянные бутылки из-под сока составляет 15 центов, а за пивные бутылки – 8 центов. Наиболее ценными являются пластиковые бутылки, для которых установлена депозитная плата в размере 25 центов. Накопленные за месяц бутылки Линда сдает в таромат, а выданный купон служит хорошим вознаграждением, которое она всегда тратит здесь же в магазине. В свою очередь, чтобы сделать хранение депозитных упаковок в домашних условиях более простым и удобным, она делится своим открытием – штативом, на котором можно разместить коробки и хранить стеклянные бутылки.

По оценкам немецкого оператора системы Deutsche Pfandsystem GmbH (DPG), общий показатель возврата одноразовых упаковок в Германии составляет 98 %.[1] Это означает не только то, что на дороги и в леса попадает гораздо меньше отходов, но и то, что система позволяет существенно развивать экономику замкнутого цикла. Более 40 % возвращаемых одноразовых бутылок теперь изготавливаются из переработанных материалов – этот переработанный пластик может многократно использоваться в производственном процессе, заменяя сырую нефть в качестве сырья для изготовления нового ПЭТ-материала.

Возврат упаковок – часть повседневной жизни

В Швеции депозитная работа действует с 1984 года и в первое время жители могли сдавать в нее алюминиевые банки, но десять лет спустя, в 1994 году, система была адаптирована и для сдачи ПЭТ-бутылок. Возврат упаковок от напитков является неотъемлемой частью повседневной жизни в Швеции: каждый год шведы перерабатывают 1,8 миллиарда бутылок и алюминиевых банок через так называемую систему «пантов», или систему возврата упаковок от напитков, которая действует по всей стране и очень похожа на нашу латвийскую депозитную систему.[2]

Живущий в Швеции Агнис хранит предназначенные для возврата бутылки и алюминиевые банки в бумажном пакете на кухне. Он подчеркивает, что сдавать можно только те бутылки и алюминиевые банки, на которых есть депозитный знак. Если такого знака нет, упаковка не подлежит возврату – к этому условию шведы давно привыкли и быстро и легко размещают депозитный знак на упаковке еще в момент покупки. В Швеции, как и в Латвии, упаковки помещаются в таромат по одной, нижней частью вперед и таромат выдает купон за возвращенные упаковки, который затем можно использовать в магазине в качестве платежного средства.

Одна из самых успешных депозитных систем в мире

В Финляндии депозитная система была создана в 50-х годах прошлого века и сегодня перерабатываются почти все бутылки и алюминиевые банки, находящиеся в обороте. Не зря финскую депозитную систему считают одной из лучших в мире: в прошлом году финнам удалось сдать в среднем 95 % депозитных упаковок, выпущенных на рынок.[3] В Финляндии, как и в соседней Швеции, многие жители у себя дома предпочитают хранить упаковки от напитков в бумажных пакетах. Система сдачи упаковок работает точно так же, как и у нас, – упаковка помещается в таромат нижней частью вперед. За сданные единицы упаковки таромат выдает купон, который можно использовать в магазине.

Собирать, сортировать, перерабатывать – депозитная система в Австралии

В Австралии сортировка и повторная переработка отходов являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Для хранения пустых упаковок от напитков в домашних условиях люди используют большие контейнеры, в которые может поместиться около 200 упаковок. Такие контейнеры необходимо опорожнять всего один или два раза в месяц. В систему можно сдавать алюминиевые банки, ПЭТ и картонные упаковки. Как и у нас в Латвии, депозитная плата за упаковку составляет 10 австралийских центов. При сдаче возвращаемых упаковок в таромат он оповещает о возможности получить возврат в размере 10 центов, который предоставляется в виде купона или используется в качестве пожертвования на благотворительность.

Впервые депозитная система была введена в 1977 году в Южной Австралии,[4] и затем этому примеру последовали другие регионы. Южная Австралия является национальным лидером по возврату и переработке упаковок от напитков, а также по сокращению отходов. Данные показывают, что в 2020–2021 годах общий показатель возврата упаковок в систему составил 76 %.

Актуальная информация о депозитной системе опубликована на домашней странице: www.depozitapunkts.lv, а также в аккаунтах Depozīta punkts в Facebook и Instagram.

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