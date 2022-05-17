Депозитная система за рубежом: как она работает в Европе и других странах?

Возврат упаковок – часть повседневной жизни

В Швеции депозитная работа действует с 1984 года и в первое время жители могли сдавать в нее алюминиевые банки, но десять лет спустя, в 1994 году, система была адаптирована и для сдачи ПЭТ-бутылок. Возврат упаковок от напитков является неотъемлемой частью повседневной жизни в Швеции: каждый год шведы перерабатывают 1,8 миллиарда бутылок и алюминиевых банок через так называемую систему «пантов», или систему возврата упаковок от напитков, которая действует по всей стране и очень похожа на нашу латвийскую депозитную систему.[2]

Живущий в Швеции Агнис хранит предназначенные для возврата бутылки и алюминиевые банки в бумажном пакете на кухне. Он подчеркивает, что сдавать можно только те бутылки и алюминиевые банки, на которых есть депозитный знак. Если такого знака нет, упаковка не подлежит возврату – к этому условию шведы давно привыкли и быстро и легко размещают депозитный знак на упаковке еще в момент покупки. В Швеции, как и в Латвии, упаковки помещаются в таромат по одной, нижней частью вперед и таромат выдает купон за возвращенные упаковки, который затем можно использовать в магазине в качестве платежного средства.

Одна из самых успешных депозитных систем в мире

В Финляндии депозитная система была создана в 50-х годах прошлого века и сегодня перерабатываются почти все бутылки и алюминиевые банки, находящиеся в обороте. Не зря финскую депозитную систему считают одной из лучших в мире: в прошлом году финнам удалось сдать в среднем 95 % депозитных упаковок, выпущенных на рынок.[3] В Финляндии, как и в соседней Швеции, многие жители у себя дома предпочитают хранить упаковки от напитков в бумажных пакетах. Система сдачи упаковок работает точно так же, как и у нас, – упаковка помещается в таромат нижней частью вперед. За сданные единицы упаковки таромат выдает купон, который можно использовать в магазине.

Собирать, сортировать, перерабатывать – депозитная система в Австралии

В Австралии сортировка и повторная переработка отходов являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Для хранения пустых упаковок от напитков в домашних условиях люди используют большие контейнеры, в которые может поместиться около 200 упаковок. Такие контейнеры необходимо опорожнять всего один или два раза в месяц. В систему можно сдавать алюминиевые банки, ПЭТ и картонные упаковки. Как и у нас в Латвии, депозитная плата за упаковку составляет 10 австралийских центов. При сдаче возвращаемых упаковок в таромат он оповещает о возможности получить возврат в размере 10 центов, который предоставляется в виде купона или используется в качестве пожертвования на благотворительность.

Впервые депозитная система была введена в 1977 году в Южной Австралии,[4] и затем этому примеру последовали другие регионы. Южная Австралия является национальным лидером по возврату и переработке упаковок от напитков, а также по сокращению отходов. Данные показывают, что в 2020–2021 годах общий показатель возврата упаковок в систему составил 76 %.