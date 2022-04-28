Полиция: в пятницу на Via Baltica будет усилен контроль

В течение всего дня на трассе Via Baltica особое внимание будет уделено разрешенному контролю скорости вождения. Это означает, что на территории Латвии будет усилен контроль за движением транспорта на трассе А1: Рига (Балтезерс) - Эстонская граница (Айнажи) и трассе А7: Рига - Бауска - Литовская граница (Гренцтале).

Цель подобной акции - уменьшить число пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях.

Несоблюдение правил дорожного движения, в том числе превышение разрешенной скорости движения, является одной из основных причин ДТП. Госполиция напоминает, что соблюдение разрешенной скорости движения может защитить как самого водителя, так и окружающих участников дорожного движения, поскольку водитель сможет вовремя заметить и предотвратить опасность на дороге.

Статистика ДТП, собранная государственной полицией, показывает, что в прошлом году на трассе А1 произошло 89 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 44 человека получили травмы, а один человек погиб.

В свою очередь, на автостраде А7, произошло 73 ДТП, где пострадали 22 человека, и трое человек погибли.