Путин подписал указ, позволяющий РФ приостанавливать экспорт и расторгать договоры

Целью указа является "защита национальных интересов Российской Федерации в ответ на недружественные действия в нарушение международного права, совершаемые Соединенными Штатами и другими странами и международными организациями", говорится в документе на сайте президента России.

"Недружественная деятельность" лишила Россию, ее граждан и юридических лиц права собственности", - также говорится в документе.

Распоряжение Путина вступило в силу во вторник, 3 мая. Он также поручил правительству России составить список санкций в течение ближайших десяти дней.

Как сообщалось, Европейская комиссия (ЕК) в связи с российским вторжением в Украину предложила новые санкции в отношении импорта российской нефти. Шестой пакет санкций Европейского союза (ЕС) запретит компаниям в Европейском союзе покупать нефть в России.

Это новейший пакет санкций ЕС против России после ее вторжения в Украину. Решение было принято после нескольких недель переговоров внутри союза, поскольку его государствам-членам придется считаться с экономическими последствиями.

Изначально Германия была самой могущественной страной в ЕС, не поддерживающей эмбарго на российскую нефть, но изменила мнение.

Министр экономики Германии Роберт Хабек на прошлой неделе заявил, что Берлин за восемь недель сократил долю российской нефти в своем импорте с 35% до войны в Украине до 12% сейчас.

По данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air - CREA), с начала войны 24 февраля ЕС импортировал российского ископаемого топлива на сумму 44 миллиарда евро.

По оценкам аналитического центра Bruegel, в настоящее время ЕС ежедневно потребляет российскую нефть на сумму около 450 миллионов долларов, внося финансовый вклад в войну России в Украине.

По сообщениям источников в Еврокомиссии, из всех стран ЕС только Венгрия и Словакия могут получить отсрочку для отказа от российской нефти. Две эти страны наиболее сильно зависят от поставок топлива из РФ. Поскольку обе страны не имеют выхода к морю, они не могут найти альтернативные источники снабжения так же быстро, как другие страны.

Новый пакет ЕС предусматривает санкции и в отношении российских пропагандистов и банков, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Для вступления в силу запланированных новых санкций требуется одобрение всех 27 государств-членов ЕС.

Постоянные представители государств-членов начнут консультации в Брюсселе уже в среду, 4 мая. Если серьезных возражений со стороны государств ЕС больше не будет, эмбарго может быть принято уже в ближайшие дни.