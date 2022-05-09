Diena: Союз зеленых и крестьян распался

Последняя до сих пор входила в объединение с Крестьянским союзом Латвии (КСЛ), образуя Союз зеленых и крестьян (СЗК), а у Лиепайской партии с СЗК был заключен договор о сотрудничестве.

"Мы находимся в процессе переговоров, я убежден, что переговоры о таком формировании будут успешными", - сказал Кучинскис. Переговоры начались с публичного заявления Кучинскиса перед съездом ЛЗП о том, что "в этих обстоятельствах люди должны понимать, на чьей они стороне - нельзя лавировать", имея в виду сотрудничество с Айваром Лембергсом, чья партия "Латвии и Вентспилсу" также имела договор о сотрудничестве с СЗК.

"Кажется, КСЛ консолидируется вокруг Лембергса и остается там, где есть", - добавил Кучинскис.

Он также заверил, что новое объединение никак не приведет к расколу правительственной коалиции. Однако вопрос о том, не будут ли депутаты исключены из фракции СЗК, остается открытым.

Лидер ЛОР Эдвард Смилтенс, которого попросили подтвердить информацию о создании новой политической силы, сказал изданию, что ответы на все вопросы будут даны на пресс-конференции во вторник. Лидер ЛЗП Эдгар Таварс заявил СМИ, что "война, развязанная Россией в Украине, создала множество проблем для всего мира не только в военной области, но и в других областях, в том числе в экономике". Правление ЛЗП решило, что существующее партнерство с партией "Латвии и Вентспилсу" в рамках СЗК более невозможно.