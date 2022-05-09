Национальное объединение: образование только на латышском языке

"Основой нашей государственности является латышский язык как единственный государственный язык. Переход к образованию только на латышском поможет сплотить латвийское общество и предоставить каждому ребенку равные возможности для получения качественного образования, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда, а также укрепить сплоченность латвийского общества в долгосрочной перспективе", - сказал лидер партии Райвис Дзинтарс.

Партия поясняет, что переход на латышское образование происходит с 2004 года, когда была внедрена модель билингвального образования и увеличена доля латышского языка на всех уровнях образования. С 2018 года происходит постепенный переход к обучению в основном на латышском языке, а в 2021/2022 учебном году этот процесс подходит к концу - в настоящее время от 50% до 80% обучения в основных школах меньшинств ведется на государственном языке.

В средних школах обучение ведется только на государственном языке, при сохранении возможности для учащихся изучать языки меньшинств, литературу и предметы, связанные с культурой и историей, на родном языке, отметил представитель партии.

Партия призывает сделать следующий шаг и обеспечить, чтобы учебная программа осваивалась только на государственном языке и на этапе основного образования. Национальное объединение призывает правительство к 1 июля разработать план перехода на латышский язык обучения. По мнению партии, ранее изменения облегчали процесс интеграции, "работая как объединяющий элемент и обеспечивая равные возможности для каждого ребенка в Латвии".

В понедельник после заседания правящей коалиции Дзинтарс сообщил, что коалиция достигла согласия по этому вопросу и поддержала инициативу партии.

Как сообщалось, в начале марта Сейм отклонил предложенные партией поправки к закону об образовании и закону о высших учебных заведениях, которые предусматривали обучение в школах только на латышском языке уже с будущего учебного года.

Коалиционные партии постановили, что на этот переход потребуется шесть лет начиная с 2023/2024 учебного года.