Северная Корея сообщила о первом случае Covid-19

Ранее КНДР не признала ни одного случая Covid-19 на своей территории. С начала пандемии в 2020 году правительство Северной Кореи реализовала строгую блокаду Covid-19 на своих границах, пишет AFP.

Cлучаи заражения омикрон-штаммом были обнаружены в Пхеньяне - анализы у жителей с симптомами Covid-19 были взяты 8 мая, сообщило новостное агентство Korean Central News Agency (KCNA).

Лидер КНДР Ким Чен Ын и другие высшие должностные лица организовали кризисное собрание политбюро, чтобы обсудить вспышку Covid-19, и сообщили, что они вводят "максимально чрезвычайную" систему контроля вируса.

Ким Чен Ын на собрании сообщил, что "цель - в самый короткий период времени ликвидировать этот вирус".

"Он подтвердил нам, что из-за высокого политического сознания народа мы определенно преодолеем чрезвычайную ситуацию", - сообщило KCNA.

"Во всех уездах и городах страны, каждый заблокируйте свой регион и надежно закройте пути для распространения зловредного вируса. Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим", - сказал он.

Все предпринимательская деятельность и производство будут организованы так, чтобы каждая трудовая единица была "изолирована", что позволит предотвратить распространение заболевания, добавляет KCNA.

Вероятно, в Северной Корее против Covid-19 не вакцинирован ни один из 25 миллионов жителей, так как государство отклонило предложения о вакцинации от Всемирной организации здравоохранения, Китая и России. Неполноценной системе здравоохранения КНДР будет сложно справиться с большой вспышкой коронавируса.

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