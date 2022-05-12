Заболеваемость гриппом в Латвии растет

Как сообщает агентство LETA, в практики семейных врачей в случае гриппа обратились 182 пациента, в том числе 50 случаев было в Елгаве, 17 - в Юрмале, 23 - в Лиепае, 86 - в Риге, пять - в Вентспилсе и один в Гулбенском крае.

В целом на прошлой неделе в Латвии было зафиксировано 276,1 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 214,8 случая.

В Елгаве, Юрмале, Лиепае и Риге интенсивность гриппа превысила 100 случаев на 100 000 жителей.

С жалобами на инфекции верхних дыхательных путей на прошлой неделе в практики семейных врачей обратились 826 пациентов или в среднем 1253 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 1328 случаев на 100 000 жителей.

С пневмонией к семейным врачам обратились семь пациентов или 10,6 случаев на 100 000 жителей, что меньше, чем неделей ранее, когда показатель составлял 17,9 случаев на 100 000 жителей.

Стационары сообщили о 60 госпитализированных с гриппом пациентах, у четырех из которых была констатирована вызванная гриппом пневмония.

В лаборатории Рижской клинической университетской больницы на прошлой неделе было исследовано 55 клинических образцов. В 25 образцах были подтверждены вирусы гриппа типа А, а в 12 - A/H3.

Как сообщалось ранее, на десятой неделе года средняя интенсивность гриппа значительно увеличилась и превысила базовый уровень, в связи с чем 17 марта было объявлено о начале эпидемии гриппа.