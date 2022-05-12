Директор школы возложила цветы в парке Победы. Министр запросила проверку

В своем Twitter-аккаунте Муйжниеце указала, что участие Владовой в возложении цветов должно оцениваться IKVD в соответствии с пунктами 4 и 6 статьи 30 Закона об образовании, в которой указано, что работать руководителем учебного заведения имеет право лицо с безупречной репутацией, лояльное к Латвии и ее Конституции.

В свою очередь, пункт 6 той же статьи указывает, что если IKVD признает руководителя образовательного учреждения или его действия неправомерными, этому лицу запрещается занимать должность руководителя образовательного учреждения.

Владова рассказала LETA, что решила возложить цветы к памятнику в парке Победы 10 мая только после того, как увидела, как цветы, принесенные туда 9 мая, убрали трактором. Депутат пояснила, что во всех событиях, произошедших 10 мая, следует винить мэра Риги Мартиньша Стакиса, который разрешил убрать цветы.

Как сообщалось, 31 марта Сейм запретил проведение массовых мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего победу и память советской армии или ее воинов.

Однако несмотря на призывы почтить 9 мая память жертв российской агрессии в Украине и не посещать мемориалы советской власти, в Риге у советского памятника в Пардаугаве собрались люди, хотя и в значительно меньшем количестве, чем в другие годы.

Утром следующего дня цветы у памятника убрали, в результате чего вечером там снова собрались люди. Уборка цветов вызвала резкую реакцию в социальных сетях, причем как у сторонников, так и у противников таких действий. Около двухсот из собравшихся у мемориала людей вели себя агрессивно и вызывающе, в том числе восхваляли Россию и оправдывали ее агрессию в Украине.