В Тарту мост Победы переименовали в мост Мира
В четверг, 19 мая, Тартуское горсобрание приняло решение о переименовании моста Победы в мост Мира (Rahu sild), пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
В четверг, 19 мая, Тартуское горсобрание приняло решение о переименовании моста Победы в мост Мира (Rahu sild), пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
За предложенное комиссией по культуре и горуправой название "мост Мира" проголосовал 21 депутат горсобрания.
"Тарту - город мира. В 1920 году здесь были подписаны мирные договоры между Эстонией и Россией, а также между Финляндией и Россией. Тем самым новое название моста символизирует самое важное в истории Эстонской Республики - победу в Освободительной войне над агрессором - Советской Россией, а также наше неизгладимое стремление к свободе", - сказал председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!