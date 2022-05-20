Пт, 20.05.2022
Латвия никогда не будет полностью самодостаточной и энергетически независимой. Андрис Ванагс, руководитель компании по производству зеленой энергии Gren
Андрис Ванагс, руководитель компании по производству зеленой энергии Gren

В Тарту мост Победы переименовали в мост Мира

Мост Мира в Тарту. ФОТО: Margus Ansu

В четверг, 19 мая, Тартуское горсобрание приняло решение о переименовании моста Победы в мост Мира (Rahu sild), пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.

За предложенное комиссией по культуре и горуправой название "мост Мира" проголосовал 21 депутат горсобрания.

"Тарту - город мира. В 1920 году здесь были подписаны мирные договоры между Эстонией и Россией, а также между Финляндией и Россией. Тем самым новое название моста символизирует самое важное в истории Эстонской Республики - победу в Освободительной войне над агрессором - Советской Россией, а также наше неизгладимое стремление к свободе", - сказал председатель Тартуского горсобрания Тынис Лукас.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back