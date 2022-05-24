Кандидат в премьер-министры от "Прогрессивных" - Каспар Бришкенс
Партия "Прогрессивные" выдвинула в качестве кандидата на пост премьер-министра на выборах в 14-й Сейм Каспара Бришкенса.
Партия "Прогрессивные" выдвинула в качестве кандидата на пост премьер-министра на выборах в 14-й Сейм Каспара Бришкенса.
Об этом представители партии сообщили сегодня на пресс-конференции, на которой также планируется назвать кандидатуры на должности министров.
Бришкенс является руководителем отдела стратегии и развития проекта Rail Baltica и членом совета Pasažieru vilciens.
Кандидат на должность премьер-министра от "Прогрессивных" в свое время был заместителем председателя совета авиакомпании airBaltic. Бришкенс имеет степень магистра экономики.
Когда-то он представлял другую партию - "Движение "За!"", и несколько лет назад был избран в состав ее правления.
Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!