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Кандидат в премьер-министры от "Прогрессивных" - Каспар Бришкенс

Каспар Бришкенс ФОТО: LETA

Партия "Прогрессивные" выдвинула в качестве кандидата на пост премьер-министра на выборах в 14-й Сейм Каспара Бришкенса.

Об этом представители партии сообщили сегодня на пресс-конференции, на которой также планируется назвать кандидатуры на должности министров.

Бришкенс является руководителем отдела стратегии и развития проекта Rail Baltica и членом совета Pasažieru vilciens.

Кандидат на должность премьер-министра от "Прогрессивных" в свое время был заместителем председателя совета авиакомпании airBaltic. Бришкенс имеет степень магистра экономики.

Когда-то он представлял другую партию - "Движение "За!"", и несколько лет назад был избран в состав ее правления.

Выборы в 14-й Сейм состоятся 1 октября.

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