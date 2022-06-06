3,39 промилле: женщина в нетрезвом виде и без прав села за руль грузовика
Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины за вождение грузовика в нетрезвом состоянии, сообщила представитель Государственной полиции Иева Плориня.
Полиция возбудила уголовное дело в отношении женщины за вождение грузовика в нетрезвом состоянии, сообщила представитель Государственной полиции Иева Плориня.
В субботу, 4 июня, в Ренценской волости Валмиерского края, в "Лиздени", у остановки Jāņparks женщина управляла грузовиком Magirus Deutz без водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Минимальная концентрация алкоголя в выдохе женщины составила 3,39 промилле.
В полиции возбудили уголовное дело.
По словам Плорини, с 3 по 5 июня в Видземском крае было зарегистрировано десять водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.
В воскресенье в автоавариях пострадали 20 человек
В воскресенье в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 20 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Из 108 ДТП, зарегистрированных вчера в стране, 20 были с пострадавшими. Большинство, или 15 таких аварий произошло в Риге.
Среди пострадавших один пешеход, четыре велосипедиста и три водителя электросамокатов.
За различные нарушения правил дорожного движения в воскресенье заведено 382 административных протокола. 17 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде, один - за агрессивное вождение.
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