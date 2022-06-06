3,39 промилле: женщина в нетрезвом виде и без прав села за руль грузовика

В субботу, 4 июня, в Ренценской волости Валмиерского края, в "Лиздени", у остановки Jāņparks женщина управляла грузовиком Magirus Deutz без водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Минимальная концентрация алкоголя в выдохе женщины составила 3,39 промилле.

В полиции возбудили уголовное дело.

По словам Плорини, с 3 по 5 июня в Видземском крае было зарегистрировано десять водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье в автоавариях пострадали 20 человек

В воскресенье в дорожно-транспортных происшествиях в Латвии пострадали 20 человек, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Из 108 ДТП, зарегистрированных вчера в стране, 20 были с пострадавшими. Большинство, или 15 таких аварий произошло в Риге.

Среди пострадавших один пешеход, четыре велосипедиста и три водителя электросамокатов.

За различные нарушения правил дорожного движения в воскресенье заведено 382 административных протокола. 17 водителей были задержаны за вождение в нетрезвом виде, один - за агрессивное вождение.