Пт, 10.06.2022
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Правительство самопровозглашенной ДНР отправили в отставку. Новым премьером стал чиновник из РФ

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин ФОТО: AFP / Scanpix

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отправил в отставку правительство во главе с премьером Александром Ананченко, пишет "Медуза".

Пушилин в своем Telegram-канале поблагодарил Ананченко за работу.

Отставку правительства Пушилин объяснил "необходимостью усилить интеграционные процессы".

Ананченко возглавлял правительство самопровозглашенной ДНР с октября 2018 года.

Теперь правительство самопровозглашенной ДНР возглавит Виталий Хоценко, сообщает ТАСС. Ранее он был директором департамента министерства промышленности и торговли России. По данным РБК, в состав правительства также вошли: Александр Костомаров, первый замtтитель губернатора Ульяновской области, и Евгений Солнцев - помощник главы российского министерства строительства и ЖКХ.

На фоне войны в Украине в самопровозглашенной ДНР вновь заговорили о необходимости проведения референдума о присоединении к России.

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