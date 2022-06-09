Правительство самопровозглашенной ДНР отправили в отставку. Новым премьером стал чиновник из РФ

Пушилин в своем Telegram-канале поблагодарил Ананченко за работу.
Отставку правительства Пушилин объяснил "необходимостью усилить интеграционные процессы".
Ананченко возглавлял правительство самопровозглашенной ДНР с октября 2018 года.
Теперь правительство самопровозглашенной ДНР возглавит Виталий Хоценко, сообщает ТАСС. Ранее он был директором департамента министерства промышленности и торговли России. По данным РБК, в состав правительства также вошли: Александр Костомаров, первый замtтитель губернатора Ульяновской области, и Евгений Солнцев - помощник главы российского министерства строительства и ЖКХ.
На фоне войны в Украине в самопровозглашенной ДНР вновь заговорили о необходимости проведения референдума о присоединении к России.
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