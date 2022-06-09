Правительство самопровозглашенной ДНР отправили в отставку. Новым премьером стал чиновник из РФ

Теперь правительство самопровозглашенной ДНР возглавит Виталий Хоценко, сообщает ТАСС. Ранее он был директором департамента министерства промышленности и торговли России. По данным РБК, в состав правительства также вошли: Александр Костомаров, первый замtтитель губернатора Ульяновской области, и Евгений Солнцев - помощник главы российского министерства строительства и ЖКХ.