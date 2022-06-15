"Я хочу плакать": жители Латвии возмущены новыми ценами на чипсы Ādažu - что случилось?

Торговая марка Ādažu Čipsi принадлежит предприятию по производству кондитерских изделий и закусок в странах Балтии Orkla Latvija. Среди представляемых компанией брендов - Laima, Selga, Staburadze, Ādažu Čipsi, Taffel The Original Snacks, Pedro, Spilva, Latplanta, Gutta и Everest.

Что случилось?

В июне в соцсетях TikTok и Twitter стали появляться публикации, в которых пользователи высказывали свое возмущение относительно цен на чипсы Ādažu.

"Ты богат, если еще можешь позволить себе чипсы Ādažu"

Tu esi bagāts ja vari vēl atļauties Ādažu čipšus — Jana Dūzele (@DuzeleJana) June 14, 2022

Цены на снеки стали заметно выше - так, пользователи обратили внимание на стоимость чипсов в основном в торговой сети Rimi. Судя по публикациям:

за ĀDAŽU DRAUGU PAKA (210 г) придется заплатить около 3,29 евро;

за ĀDAŽU DRAUGU PAKA со вкусом томатов (180 г) - 3,29 евро;

за ĀDAŽU MEGA PAKA со вкусом лука и сметаны (300 г) придется отдать 5,35 евро, по скидке они обойдутся в 2,85 евро.

adažu draugu paka 3.29

это преступление какое-то pic.twitter.com/Bvqo7rqtHC — zońka🇱🇻 (@sonjahvatit) June 14, 2022

"Если я увижу еще один TikTok с ценами на чипсы Ādažu, я просто застрелюсь"

Ja es redzēšu vēl kaut vienu tiktoku par Ādažu čipsu cenām, vnk nošaušos. — Čiksīte👁️👄👁️ (@p_beatrixe) June 14, 2022

"Хотел в магазине купить чипсы Ādažu и на оставшиеся деньги какую-то мелочь. Вышло только какую-то мелочь..."

Gribēju veikalā nopirkt Ādažu čipšus un par atlikušo naudu, kaut kādus sīkumus. Sanāca tikai kaut kādi sīkumi.. #NoMoreČipši — Ingus B (@IngusB) June 13, 2022

Утром 15 июня в Rimi в здании Origo One вышеупомянутые чипсы можно найти по акционной цене:

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

ФОТО: RUS TVNET

В свою очередь, в 8:30 утра в супермаркете Maxima XXX на А. Сахарова в Риге на полках были лишь отдельные виды чипсов:

ФОТО: RUS TVNET

Та же самая ситуация и в Barbora. По набору в строке поиска слова "Ādažu" можно найти лишь эти продукты:

ФОТО: скриншот

В чем дело?

Пользователи TikTok стали возмущаться ростом цен не только в комментариях обзоров, но и в комментариях аккаунта самой марки.

ФОТО: TikTok

В итоге компания дала публичный комментарий, почему цены на чипсы выросли:

"К сожалению, мы были вынуждены поднять цену. До этого масло закупали в Украине, но производство масла разрушено. Цена в магазинах может отличаться, так как у каждого магазина своя ценовая политика. Однако чипсы Ādažu можно купить на oveikals.lv по цене производителя.

Как только мы сможем снизить цены, мы постараемся это сделать. Мы читаем каждый комментарий, и ваше мнение для нас очень важно!" - сообщил аккаунт @adazu_cipsi в TikTok.