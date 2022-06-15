"Я хочу плакать": жители Латвии возмущены новыми ценами на чипсы Ādažu - что случилось?

Торговая марка Ādažu Čipsi принадлежит предприятию по производству кондитерских изделий и закусок в странах Балтии Orkla Latvija. Среди представляемых компанией брендов - Laima, Selga, Staburadze, Ādažu Čipsi, Taffel The Original Snacks, Pedro, Spilva, Latplanta, Gutta и Everest.
В июне в соцсетях TikTok и Twitter стали появляться публикации, в которых пользователи высказывали свое возмущение относительно цен на чипсы Ādažu.
"Ты богат, если еще можешь позволить себе чипсы Ādažu"
Цены на снеки стали заметно выше - так, пользователи обратили внимание на стоимость чипсов в основном в торговой сети Rimi. Судя по публикациям:
- за ĀDAŽU DRAUGU PAKA (210 г) придется заплатить около 3,29 евро;
- за ĀDAŽU DRAUGU PAKA со вкусом томатов (180 г) - 3,29 евро;
- за ĀDAŽU MEGA PAKA со вкусом лука и сметаны (300 г) придется отдать 5,35 евро, по скидке они обойдутся в 2,85 евро.
"Если я увижу еще один TikTok с ценами на чипсы Ādažu, я просто застрелюсь"
"Хотел в магазине купить чипсы Ādažu и на оставшиеся деньги какую-то мелочь. Вышло только какую-то мелочь..."
Утром 15 июня в Rimi в здании Origo One вышеупомянутые чипсы можно найти по акционной цене:
В свою очередь, в 8:30 утра в супермаркете Maxima XXX на А. Сахарова в Риге на полках были лишь отдельные виды чипсов:
Та же самая ситуация и в Barbora. По набору в строке поиска слова "Ādažu" можно найти лишь эти продукты:
Пользователи TikTok стали возмущаться ростом цен не только в комментариях обзоров, но и в комментариях аккаунта самой марки.
В итоге компания дала публичный комментарий, почему цены на чипсы выросли:
"К сожалению, мы были вынуждены поднять цену. До этого масло закупали в Украине, но производство масла разрушено. Цена в магазинах может отличаться, так как у каждого магазина своя ценовая политика. Однако чипсы Ādažu можно купить на oveikals.lv по цене производителя.
Как только мы сможем снизить цены, мы постараемся это сделать. Мы читаем каждый комментарий, и ваше мнение для нас очень важно!" - сообщил аккаунт @adazu_cipsi в TikTok.
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