Ср, 15.06.2022
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"Я хочу плакать": жители Латвии возмущены новыми ценами на чипсы Ādažu - что случилось?

Цена на чипсы Ādažu в Rimi. 15.06.2022 ФОТО: Rus TVNET

"Чипсы из золота", "Пачка олигархов", "Я хочу плакать", "До сегодняшнего дня Pringles были самыми дорогими" - жители Латвии обратили внимание на новые цены на чипсы Ādažu и были, мягко говоря, шокированы. В то время как в TikTok появляется все больше "обзоров" новых цен, компания объяснила, в чем дело - виновата война. 

Торговая марка Ādažu Čipsi принадлежит предприятию по производству кондитерских изделий и закусок в странах Балтии Orkla Latvija. Среди представляемых компанией брендов - Laima, Selga, Staburadze, Ādažu Čipsi, Taffel The Original Snacks, Pedro, Spilva, Latplanta, Gutta и Everest.

Что случилось? 

В июне в соцсетях TikTok и Twitter стали появляться публикации, в которых пользователи высказывали свое возмущение относительно цен на чипсы Ādažu.

@pukinskis.artis2 @nottkitty ♬ Cpr - cupcakKe
@calukss #foryou #fyp #adazucipsi #latvia ♬ original sound - ☠️
@roytherauzy Es pis @Ādažu Čipsi ♬ original sound - roy
@katrina.plocane #stitch with @calukss cēsu rimčiks rullē #adazucipsi #cenas #fyp ♬ original sound - 😐

"Ты богат, если еще можешь позволить себе чипсы Ādažu"

Цены на снеки стали заметно выше - так, пользователи обратили внимание на стоимость чипсов в основном в торговой сети Rimi. Судя по публикациям: 

  • за ĀDAŽU DRAUGU PAKA (210 г) придется заплатить около 3,29 евро;
  • за ĀDAŽU DRAUGU PAKA со вкусом томатов (180 г) - 3,29 евро;
  • за ĀDAŽU MEGA PAKA со вкусом лука и сметаны (300 г) придется отдать 5,35 евро, по скидке они обойдутся в  2,85 евро.

"Если я увижу еще один TikTok с ценами на чипсы Ādažu, я просто застрелюсь"

"Хотел в магазине купить чипсы Ādažu и на оставшиеся деньги какую-то мелочь. Вышло только какую-то мелочь..."

Утром 15 июня в Rimi в здании Origo One вышеупомянутые чипсы можно найти по акционной цене: 

ФОТО: RUS TVNET
ФОТО: RUS TVNET
ФОТО: RUS TVNET

В свою очередь, в 8:30 утра в супермаркете Maxima XXX на А. Сахарова в Риге на полках были лишь отдельные виды чипсов:

ФОТО: RUS TVNET

Та же самая ситуация и в Barbora. По набору в строке поиска слова "Ādažu" можно найти лишь эти продукты: 

ФОТО: скриншот

В чем дело? 

Пользователи TikTok стали возмущаться ростом цен не только в комментариях обзоров, но и в комментариях аккаунта самой марки. 

ФОТО: TikTok

В итоге компания дала публичный комментарий, почему цены на чипсы выросли:

"К сожалению, мы были вынуждены поднять цену. До этого масло закупали в Украине, но производство масла разрушено. Цена в магазинах может отличаться, так как у каждого магазина своя ценовая политика. Однако чипсы Ādažu можно купить на oveikals.lv по цене производителя. 

Как только мы сможем снизить цены, мы постараемся это сделать. Мы читаем каждый комментарий, и ваше мнение для нас очень важно!" - сообщил аккаунт @adazu_cipsi в TikTok. 

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