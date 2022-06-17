Столтенберг: НАТО готовит новую модель для защиты восточного фланга

"Мы добились значительного прогресса, согласовав конкретные условия, элементы новой модели обороны, а также услышали, что несколько союзников готовы придать дополнительные силы для усиления этой модели", - отметил генсек НАТО.

Позже он конкретизировал, что основой новой модели обороны альянса на восточном фланге будут три столпа.

"Первый - это увеличение передового присутствия с большим количеством боевых операций, и мы уже увеличили свое присутствие. За последние несколько месяцев мы удвоили количество боевых групп на востоке от четырех до восьми", - отметил генсек НАТО.

Вторым столпом модели является предварительное развертывание военного оборудования для экономии времени в условиях, когда требуется мобилизация сил.

"И третьим элементом является предварительное определение подразделений - это силы, которые будут проходить обучение на определенной территории, где будут определенные обязанности. То есть будут разворачиваться не все силы, а часть будет развернута предварительно, а другая часть - находиться в родной стране, но быть готовой к перемещению в случае необходимости", - объяснил Столтенберг.

Он подытожил, что новая модель обороны восточного фланга НАТО будет означать "существенное усиление нашей способности к сдерживанию и обороне во всем альянсе".

Ранее министры обороны Великобритании и Германии поддержали идею увеличения военного присутствия НАТО до уровня бригады в Литве и Эстонии соответственно.

Саммит НАТО состоится в Мадриде 29-30 июня. В нем примет участие президент Украины Владимир Зеленский.