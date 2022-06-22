Ср, 22.06.2022
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Алексей Арестович, советник президента Украины

Опасное солнце: синоптики о погоде на среду

Иллюстративное фото ФОТО: Lita Krone/LETA

В среду, 22 июня, в Латвии не ожидается осадков, облаков будет мало, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый, преимущественно северный ветер, на побережье - морской бриз.

Температура воздуха днем повысится до +19...+24 градусов.

В Риге в среду будет сухо и солнечно, температура воздуха составит +21...+22 градуса.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов не рекомендуется длительное пребывание на солнце. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая правила безопасности, в середине дня могут обгореть на солнце в течение 10-15 минут.

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