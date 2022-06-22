Опасное солнце: синоптики о погоде на среду

В Риге в среду будет сухо и солнечно, температура воздуха составит +21...+22 градуса.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов не рекомендуется длительное пребывание на солнце. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая правила безопасности, в середине дня могут обгореть на солнце в течение 10-15 минут.