Опасное солнце: синоптики о погоде на среду
В среду, 22 июня, в Латвии не ожидается осадков, облаков будет мало, прогнозируют синоптики.
В среду, 22 июня, в Латвии не ожидается осадков, облаков будет мало, прогнозируют синоптики.
Будет дуть слабый, преимущественно северный ветер, на побережье - морской бриз.
Температура воздуха днем повысится до +19...+24 градусов.
В Риге в среду будет сухо и солнечно, температура воздуха составит +21...+22 градуса.
Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения с 11 до 16 часов не рекомендуется длительное пребывание на солнце. Люди с особо чувствительной кожей, не соблюдая правила безопасности, в середине дня могут обгореть на солнце в течение 10-15 минут.
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