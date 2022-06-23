Чт, 23.06.2022
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Божена Рынска, светская обозревательница

Борис Джонсон: Россия может исчерпать ресурсы в Донбассе

Премьер-министр Борис Джонсон. ФОТО: BBC

Военная разведка Великобритании считает, что темпы наступления России в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, как сообщает Русская служба BBC, об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что российские силы продвигаются вперед в восточном Донбассе, но несут при этом большие потери.

"Наша военная разведка считает, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к такому моменту, когда уже не будет никакого продвижения вперед, потому что она исчерпала свои ресурсы. Тогда мы должны помочь украинцам изменить динамику".

"В той мере, в которой украинцы в состоянии начать контрнаступление, его следует поддержать. Оборудованием, которое они требуют от нас", - добавил британский премьер.

На вопрос, как будет выглядеть победа Украины или поражение Путина, Джонсон ответил, что необходимо вытеснить российские войска с захваченных территорий.

"Тогда мы, по крайней мере, восстановим статус-кво, который был до 24 февраля, и российские войска будут выбиты из районов, в которые они вторглись", - сказал премьер.

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