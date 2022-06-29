Столтенберг: Россия представляет собой прямую угрозу безопасности НАТО

"Мы ясно заявляем, что Россия представляет собой прямую угрозу нашей безопасности", - сказал Столтенберг, перед тем, как объявить о стратегическом плане НАТО.

На саммите в Мадриде планируется подписать новую Стратегическую концепцию Североатлантического альянса, которая определит цели и подход НАТО на следующие десять лет. Согласован расширенный план защиты восточного фланга НАТО в ответ на вторжение России на Украину.

Также есть планы значительно увеличить Силы реагирования НАТО (NRF).

Столтенберг сказал, что саммит в Мадриде станет историческим и преобразующим.

"Мы встречаемся в условиях самого серьезного кризиса безопасности, с которым мы столкнулись со времен Второй мировой войны", - сказал Столтенберг.

Он сказал, что новая стратегическая концепция впервые будет решать проблемы, связанные с растущим влиянием Китая.

"Китай не враг. Но, конечно, мы должны учитывать последствия для нашей безопасности, когда мы видим, что Китай вкладывает значительные средства в новые современные военные возможности, ракеты большой дальности или ядерное оружие, а также в попытки контролировать критически важную инфраструктуру, например, G5", - сказал Столтенберг.

Лидеры Южной Кореи и Японии впервые примут участие в саммите НАТО. По мнению аналитиков, они приглашены из-за угрозы, связанной с Китаем.

Джонсон: НАТО необходимо пересмотреть свою позицию в вопросе восточного фланга

НАТО необходимо пересмотреть свою позицию в вопросе восточного фланга, заявил сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде.

По его словам, если президент России Владимир Путин надеялся, что в результате своего ничем не спровоцированного незаконного вторжения на Украину он "получит" сокращение на западном фронте НАТО, то, по мнению Джонсона, предположение Путина оказалось ошибочным.

Британский премьер отметил, что саммит альянса в Мадриде станет историческим по целому ряду причин. Вскоре к НАТО присоединятся два новых члена: Финляндия и Швеция. Джонсон подчеркнул, что это огромный шаг вперед для НАТО.

"Сегодня мы обсудим, что еще может сделать Североатлантический союз для поддержки Украины. Мы также должны обрести уверенность в том, что извлекли уроки из последних месяцев, пересмотрев позицию альянса на восточном фланге НАТО", - сказал Джонсон.

Уже сообщалось, что сегодня в Мадриде проходит саммит НАТО, на котором Латвию будут представлять президент Эгил Левитс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр обороны Артис Пабрикс.