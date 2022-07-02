Сб, 2.07.2022
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Максим Галкин, телеведущий и шоумен
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Кристина Асмус о воспитании дочери: "У нас нет табуированных тем

34-летняя Кристина Асмус много раз подчеркивала, что у нее не выхолит проводить много времени с дочерью Настей. Мешают постоянные съемки и спектакли, но дома она полностью в роли мамы. 

Асмус рассказывает, что поощряет желание Насти много гулять с друзьями, а не сидеть в телефоне. Кристина часто сама включается в активности детей и придумывает развлечения.

"Слава Богу, мой ребенок весь в синяках и ссадинах сейчас - растет во дворе, падает, играет, а не в телефоне сидит. Пока другие мамочки сидят на лавочках, я все время бегаю с ними, все время всех догоняю", - сказала Асмус в YouTube-шоу "ОК на связи".

Кристина Асмус не считает себя строгой мамой, но старается сохранять баланс. Актриса подчеркивает, что для игр и веселья у Насти есть папа - Гарик Харламов. Бывший супруг часто приезжает к дочери, либо берет ее к себе.

Знаменитость отмечает, что они с дочерью говорят обо все:

"У нас нет табуированных тем. Дочь спрашивает у меня, что такое тампоны и что такое месячные - я обсуждаю с ней все и не говорю: "Приходи через три года, тебе пока это рано".

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