Путин расширил упрощенное получение российских паспортов на всех украинцев

Юридически изменения выглядят очень коротко: Путин отредактировал свой указ от апреля 2019 года и написал, что упрощенный порядок касается всех граждан Украины, а также жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимость которых Россия с подачи ее президента признала перед вторжением.

Указ был подписан на фоне сообщений о том, что ушедшая на летние каникулы Госдума соберется 15 июля на пленарное заседание. В тот же день будет заседать и Совет Федерации. Как пишет "Коммерсант", первый и третий пункты повестки неизвестны. А источники РИА Новости утверждают, что "ничего экстраординарного ждать не стоит".

Кремль неоднократно утверждал, что в его планы не входит полный захват Украины и смена правительства, однако то, как развивалась война с 24 февраля, позволяло подвергать эти заявления сомнению.

25 мая Путин подписал указ об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. Значительная часть этих территорий оккупирована российской армией, оккупационные власти заявляли о намерении провести "референдумы" уже в этом году и присоединиться к России.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что его страна намерена вернуть все захваченные после 24 февраля территории.

Комментируя новый указ Путина, МИД Украины заявил, что считает его посягательством на суверенитет страны и нарушением принципов международного права.

В феврале вторжение началось с попытки захватить Киев и другие регионы Украины, однако в марте Москва заявила, что сосредоточит свои военные усилия на Донбассе. Кроме того, российские военные продолжают удерживать позиции на юге страны. Высказываемые весной опасения по поводу попыток захватить Одесскую область не подтвердились.

Накануне американский Институт изучения войны (ISW) прогнозировал, что Кремль, вероятно, стремится аннексировать часть или всю Харьковскую область на востоке Украины. Агентство Рейтер в свою очередь писало, что российские войска вряд ли покинут юг Украины - такой вывод агентство делало из интервью посла России в Британии Андрея Келина.

После 24 февраля российские силы взяли под контроль большой участок территории на юге Украины над Крымом, который Россия аннексировала в 2014 году. Отвечая на вопрос, чем может закончиться конфликт, российский посол сказал, что трудно представить, как российские и поддерживаемые Россией силы уходят с юга Украины. Он также заявил, что украинские военные будут оттеснены со всего Донбасса.

В указе Путина от 2019 года было сказано, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство России, поданных жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, должно занимать не более трех месяцев.

Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных в других случаях экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет. Для получения гражданства достаточно подать заявление и несколько других документов - в частности, документ, удостоверяющий личность.

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