Ср, 13.07.2022
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Сергей Светлаков

Умер сын экс-президента Эстонии Леннарта Мери

Во вторник, 12 июля, умер Кристьян Мери, сын бывшего президента Эстонии Леннарта Мери, сообщил его брат Март Мери в соцсетях, пишет Rus.Postimees.

"Во вторник ушел из жизни мой любимый младший брат Кристьян", - написал Март Мери в соцсети Facebook.

Кристьян Мери родился в 1966 году и был вторым сыном Леннарта Мери и Регины Мери. В последние десятилетия Кристьян Мери занимался предпринимательством.

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