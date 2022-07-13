Умер сын экс-президента Эстонии Леннарта Мери
Во вторник, 12 июля, умер Кристьян Мери, сын бывшего президента Эстонии Леннарта Мери, сообщил его брат Март Мери в соцсетях, пишет Rus.Postimees.
Во вторник, 12 июля, умер Кристьян Мери, сын бывшего президента Эстонии Леннарта Мери, сообщил его брат Март Мери в соцсетях, пишет Rus.Postimees.
"Во вторник ушел из жизни мой любимый младший брат Кристьян", - написал Март Мери в соцсети Facebook.
Кристьян Мери родился в 1966 году и был вторым сыном Леннарта Мери и Регины Мери. В последние десятилетия Кристьян Мери занимался предпринимательством.
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