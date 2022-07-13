Умер сын экс-президента Эстонии Леннарта Мери

"Во вторник ушел из жизни мой любимый младший брат Кристьян", - написал Март Мери в соцсети Facebook.

Кристьян Мери родился в 1966 году и был вторым сыном Леннарта Мери и Регины Мери. В последние десятилетия Кристьян Мери занимался предпринимательством.