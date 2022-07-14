Чт, 14.07.2022
Такого, как было раньше, что в Юрмале отдавали санатории под украинских переселенцев - больше не будет, это время прошло, потому что финансово Латвия этого не может выдержать. Александр Мищенко, посол Украины в Латвии
Александр Мищенко, посол Украины в Латвии

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  • Гибкая Глюкоза, Водонаева-морячка и кокетливая Асмус

Фото ⟩ Гибкая Глюкоза, Водонаева-морячка и кокетливая Асмус

Очередной четверг! А это значит, что мы снова показываем самые горячие снимки знаменитостей в их социальных сетях в рубрике "Звезды повышают градус".

Дина Саева и Виктория Чарыкова отдыхают на море.

Ольга Бузова поплавала в бассейне. 

Полина Фаворская показала веснушки. 

Алена Водонаева - морячка. 

Яркая и кокетливая Кристина Асмус.

Гибкая Глюкоза.

Романтичная Анфиса Чехова.

Бывшая супруга Моргенштерна Дилара и Бентли.

Летняя Наталья Рудова.

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