Фото ⟩ Гибкая Глюкоза, Водонаева-морячка и кокетливая Асмус
Очередной четверг! А это значит, что мы снова показываем самые горячие снимки знаменитостей в их социальных сетях в рубрике "Звезды повышают градус".
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Очередной четверг! А это значит, что мы снова показываем самые горячие снимки знаменитостей в их социальных сетях в рубрике "Звезды повышают градус".
Дина Саева и Виктория Чарыкова отдыхают на море.
Ольга Бузова поплавала в бассейне.
Полина Фаворская показала веснушки.
Алена Водонаева - морячка.
Яркая и кокетливая Кристина Асмус.
Гибкая Глюкоза.
Романтичная Анфиса Чехова.
Бывшая супруга Моргенштерна Дилара и Бентли.
Летняя Наталья Рудова.
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