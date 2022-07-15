Такси дорогое, а автобусы не ходят. Жители бьют тревогу по поводу ночного транспорта из аэропорта "Рига"

Pagājušajā nedēļā ielidoju 20 min pēc pēdējā busa. Pēc 45 min saganīju Boltu, kurš galu galā pasūtīto 17.70 vietā novilka no kartes 31.30 — B (@sushibellucci) July 11, 2022

Нерентабельно

Общество с ограниченной ответственностью Rīgas satiksme также присоединилось к обсуждению, изложив причины, по которым ночной рейс общественного транспорта из аэропорта не осуществляется.

"В настоящее время этот вопрос рассматривается, но при принятии решения о предоставлении ночных рейсов важно понимать, наберет ли каждый из них достаточно пассажиров, чтобы обеспечить рентабельность таких рейсов.

В сентябре 2019 года по инициативе аэропорта ночные рейсы были обеспечены. Однако ими воспользовалось очень и очень небольшое количество пассажиров",

- отмечает Rīgas satiksme.

Изучив этот факт, действительно было выявлено, что в 2019 году ночные рейсы из аэропорта осуществлялись. Начиная с ночи с 14 на 15 сентября 322-й экспресс-автобус курсировал в аэропорт "Рига" и в ночное время. Планировалось, что он будет курсировать каждую ночь, но это было временным решением.

322-й автобус курсировал от конечной станции "Центральный вокзал" в 00:25, 1:45, 2:55, 3:45, 4:35, 5:25 по улицам Сатеклес, Марияс, 13 Января, 11 Ноября через Каменный мост, бульвар Узварас, по улице Слокас, Калнциема, Лиелирбес, Карля Ульмана гатве, P133 до аэропорта "Рига".

Также планировалось, что 322-й автобус будет курсировать от аэропорта в 1:00, 2:20, 3:20, 4:10 и 5:00. В итоге инициатива просуществовала всего четыре дня, и 18 сентября 2019 года аэропорт принял решение отменить ночные рейсы 322-го экспресс-автобуса.

При обращении к представителю Rīgas satiksme Байбе Барташевич-Фелдмане мы узнали, что компания осуществляет регулярный мониторинг пассажиропотока по всей маршрутной сети.

"Так же и на 22-м автобусном маршруте мы отслеживаем данные как электронной системы оплаты, так и автоматической системы подсчета пассажиров, которая фиксирует посадку и высадку пассажиров на каждой остановке и то, насколько заполнен салон в данный момент.

Согласно полученным данным, а также в связи с увеличением количества пассажиров с 1 мая увеличено количество рейсов на 22-м автобусном маршруте как в будние, так и в праздничные дни", - сообщила представитель компании.

По словам главы отдела компании по связям с общественностью, содержание убыточных рейсов компенсируется из бюджета Рижской думы, а это деньги налогоплательщиков, поэтому предоставление каждого нового маршрута или услуги должно быть продумано.

Аргументы против

Тем не менее один из жителей не согласен с отменой ночных рейсов в аэропорт и обратно. Он подчеркивает: "Вообще, список авиарейсов можно найти в интернете, движение автобусов можно подкорректировать. Вряд ли это сложно".

Автор дискуссии также высказывает свое мнение и инициативу: "Было бы хорошо, если бы не всю ночь, то хотя бы с 4:00 утра в сторону аэропорта (первые регулярные рейсы начинаются с 6:00) и еще около 1:00 от аэропорта.

Если бы рейсы были, люди бы ими пользовались. В общественном транспорте предложение рождает спрос".

В свою очередь другой пользователь соцсети выдвигает иную инициативу: "Есть вообще страны, где можно заранее купить билет на автобус онлайн, и это намного лучше для всех. Пассажир ожидает, что автобус будет, а компания видит, что будет пассажир".

Vispār ir valstis, kurās var autobusa biļeti nopirkt ar interneta palīdzību jau iepriekš un tas ir daudz labāk visiem. Turklāt pasažieris arī rēķinās, ka autobuss būs un uzņēmums redz, ka pasažieris būs. — virpuļot dejā (@SanitaVijupe) July 12, 2022

Ситуация в странах Балтии

Вильнюсский аэропорт регулярно обеспечивает прямые рейсы общественного транспорта в центр города и его микрорайоны. Каждые 20-30 минут в и из аэропорта курсируют четыре автобуса. Также в Литве можно заранее купить билет на конкретный рейс общественного транспорта онлайн. В Таллинне же трамваем из аэропорта в центр города можно пользоваться до 00:45.