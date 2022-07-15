Такси дорогое, а автобусы не ходят. Жители бьют тревогу по поводу ночного транспорта из аэропорта "Рига"

Нерентабельно
Общество с ограниченной ответственностью Rīgas satiksme также присоединилось к обсуждению, изложив причины, по которым ночной рейс общественного транспорта из аэропорта не осуществляется.
"В настоящее время этот вопрос рассматривается, но при принятии решения о предоставлении ночных рейсов важно понимать, наберет ли каждый из них достаточно пассажиров, чтобы обеспечить рентабельность таких рейсов.
В сентябре 2019 года по инициативе аэропорта ночные рейсы были обеспечены. Однако ими воспользовалось очень и очень небольшое количество пассажиров",
- отмечает Rīgas satiksme.
Изучив этот факт, действительно было выявлено, что в 2019 году ночные рейсы из аэропорта осуществлялись. Начиная с ночи с 14 на 15 сентября 322-й экспресс-автобус курсировал в аэропорт "Рига" и в ночное время. Планировалось, что он будет курсировать каждую ночь, но это было временным решением.
322-й автобус курсировал от конечной станции "Центральный вокзал" в 00:25, 1:45, 2:55, 3:45, 4:35, 5:25 по улицам Сатеклес, Марияс, 13 Января, 11 Ноября через Каменный мост, бульвар Узварас, по улице Слокас, Калнциема, Лиелирбес, Карля Ульмана гатве, P133 до аэропорта "Рига".
Также планировалось, что 322-й автобус будет курсировать от аэропорта в 1:00, 2:20, 3:20, 4:10 и 5:00. В итоге инициатива просуществовала всего четыре дня, и 18 сентября 2019 года аэропорт принял решение отменить ночные рейсы 322-го экспресс-автобуса.
При обращении к представителю Rīgas satiksme Байбе Барташевич-Фелдмане мы узнали, что компания осуществляет регулярный мониторинг пассажиропотока по всей маршрутной сети.
"Так же и на 22-м автобусном маршруте мы отслеживаем данные как электронной системы оплаты, так и автоматической системы подсчета пассажиров, которая фиксирует посадку и высадку пассажиров на каждой остановке и то, насколько заполнен салон в данный момент.
Согласно полученным данным, а также в связи с увеличением количества пассажиров с 1 мая увеличено количество рейсов на 22-м автобусном маршруте как в будние, так и в праздничные дни", - сообщила представитель компании.
По словам главы отдела компании по связям с общественностью, содержание убыточных рейсов компенсируется из бюджета Рижской думы, а это деньги налогоплательщиков, поэтому предоставление каждого нового маршрута или услуги должно быть продумано.
Аргументы против
Тем не менее один из жителей не согласен с отменой ночных рейсов в аэропорт и обратно. Он подчеркивает: "Вообще, список авиарейсов можно найти в интернете, движение автобусов можно подкорректировать. Вряд ли это сложно".
Автор дискуссии также высказывает свое мнение и инициативу: "Было бы хорошо, если бы не всю ночь, то хотя бы с 4:00 утра в сторону аэропорта (первые регулярные рейсы начинаются с 6:00) и еще около 1:00 от аэропорта.
Если бы рейсы были, люди бы ими пользовались. В общественном транспорте предложение рождает спрос".
В свою очередь другой пользователь соцсети выдвигает иную инициативу: "Есть вообще страны, где можно заранее купить билет на автобус онлайн, и это намного лучше для всех. Пассажир ожидает, что автобус будет, а компания видит, что будет пассажир".
Ситуация в странах Балтии
Вильнюсский аэропорт регулярно обеспечивает прямые рейсы общественного транспорта в центр города и его микрорайоны. Каждые 20-30 минут в и из аэропорта курсируют четыре автобуса. Также в Литве можно заранее купить билет на конкретный рейс общественного транспорта онлайн. В Таллинне же трамваем из аэропорта в центр города можно пользоваться до 00:45.
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