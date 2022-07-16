ВИДЕО ⟩ В Таллинне мужчина на Land Rover нарушил ПДД и агрессивно выяснял отношения с прохожим

"А что ты снимаешь?" – агрессивно кричит водитель Land Rover, остановившийся посередине улицы Гонсиори и заметивший, как прохожий снимает маневры его автомобиля, перегородившего две полосы. Прохожий отвечает: "Тебя снимаю". Далее разговор продолжается с обильным использованием мата.

По информации, полученной со страницы э-обслуживания Транспортного департамента, у автомобиля Land Rover нет действующего полиса дорожного страхования.

У автомобиля Land Rover нет действующего дорожного страхования. ФОТО: скриншот со страницы eteenindus.mnt.ee

Комментарий полиции

Мы обратились за комментариями о случившимся инциденте в пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.

"Остановка и стоянка транспортного средства разрешается в местах и на условиях, предусмотренных Законом о дорожном движении. В Таллинне организацией и надзором за парковкой занимается муниципальная полиция. Мы передали эту информацию сотрудникам Центра надзора за дорожным движением, которые выяснят обстоятельства, попавшие на данную видеозапись, и при необходимости свяжутся с людьми", – сообщил пресс-секретарь полиции Кристьян Лукк.