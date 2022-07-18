В Индиане в результате стрельбы в торговом центре погибли три человека
В результате обстрела в одном из торговых центров Индианы вечером в воскресенье были убиты три человека, еще двое были ранены, сообщает AP.
В результате обстрела в одном из торговых центров Индианы вечером в воскресенье были убиты три человека, еще двое были ранены, сообщает AP.
Мужчину, который открыл в торговом центре парка Гринвуда огонь по посетителям ресторана, после этого застрелило вооруженное гражданское лицо, сообщил начальник местной полиции Джим Айсан.
Информации о мотивах произошедшего пока что нет.
Гринвуд - южный пригород Индианаполиса, там проживает примерно 60 000 человек.
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