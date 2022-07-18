Видео ⟩ Глава "Дождя" Наталья Синдеева: "Мы получили лицензию в Риге и открыли компанию"

"Мы получили лицензию в Риге, открыли компанию и делаем студии. Это оказалось адски сложно, потому что мы с нуля создаем телеканал. У нас будет несколько этапов запуска. Мы начнем на нашем YouTube-канале, а большой, серьезный запуск, я думаю, будет все-таки осенью, потому что мы хотим построить студию, декорации", - сказала она.

Наталья заметила, что все устали сидеть в стримах и работать на коленке. Синдеева подчеркнула, что будет несколько стартов и она надеется, что аудитория будет понимающей. Они не смогут с первого дня работать в полную силу.

"Компания будет одна - европейская, но будут филиалы в разных странах", - указала Наталья.

Синдеева отметила в интервью, что если она вернется в РФ, то не сможет делать то, что делала последние 20 лет - не сможет заниматься медиа, а заниматься чем-то другим она не готова.

"У меня нет стыда, я гордо говорю, что я из России. И я все время говорю, что Путин - это не Россия, люди - это не Путин. И бомбит Украину не русский народ, хотя многие украинцы считают по-другому. У них есть право так считать, но я все, что могла, старалась делать. У меня нет стыда - у меня есть боль", - отмечает она.

Видео: Интервью с Натальей Синдеевой