Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО, сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на несколько источников.
СМИ: Джонсон может стать новым генсеком НАТО
Кандидатура Джонсона оценивается уже давно, поскольку у американцев есть определенное недоверие к чиновникам Евросоюза, которые претендуют на эту должность, поясняет издание.
Несколько коллег Джонсона также поддержали британского премьера.
Так, член британского парламента Ричард Дрэкс заявил в беседе с The Telegraph, что "любой из видных британцев был бы отличным выбором". Депутат также пообещал поддержать Джонсона, если он решит баллотироваться на пост генсека НАТО.
Депутат Марк Франсуа также выразил поддержку Джонсону.
"Наверное, о наследии Джонсона будут спорить еще долгие годы, но одно абсолютно бесспорно - его непоколебимая поддержка Украины перед лицом российского варварства. Если он будет баллотироваться на пост генсека НАТО, я уверен, что он может рассчитывать на [украинского] президента [Владимира] Зеленского относительно получения рекомендации", - сказал Франсуа изданию The Telegraph.
Бывший министр брексита Дэвид Джон отметил, что вклад Джонсона также есть в том, что Финляндия и Швеция приняли решение в пользу членства в НАТО.
Впрочем, есть и среди британских политиков те, кто не считает Джонсона хорошим кандидатом на высокий пост.
Так, член Палаты лордов, бывший генерал Ричард Даннат, признался, что не может поддержать Джонсона из-за его характера.
"Без сомнения, он сделал много хорошего, и наша абсолютная поддержка Украины просто фантастична. Но, боюсь, проблема в личных вопросах, в нечестности, в недоверии. Если честно, мы не хотим выставлять Бориса Джонсона на международную арену для новых насмешек. Он позорит нацию", - заявил он.
Некоторые собеседники газеты предполагали, что на кандидатуру Джонсона наложит вето президент Франции Эммануэль Макрон.
Нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг был назначен на эту должность в 2014 году сроком на пять лет. В 2019 году его мандат был продлен до октября 2022 года. Из-за войны, начатой Россией против Украины, 24 марта мандат Столтенберга был продлен до 30 сентября 2023 года.
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