СМИ: Джонсон может стать новым генсеком НАТО

Кандидатура Джонсона оценивается уже давно, поскольку у американцев есть определенное недоверие к чиновникам Евросоюза, которые претендуют на эту должность, поясняет издание.

Несколько коллег Джонсона также поддержали британского премьера.

Так, член британского парламента Ричард Дрэкс заявил в беседе с The Telegraph, что "любой из видных британцев был бы отличным выбором". Депутат также пообещал поддержать Джонсона, если он решит баллотироваться на пост генсека НАТО.

Депутат Марк Франсуа также выразил поддержку Джонсону.

"Наверное, о наследии Джонсона будут спорить еще долгие годы, но одно абсолютно бесспорно - его непоколебимая поддержка Украины перед лицом российского варварства. Если он будет баллотироваться на пост генсека НАТО, я уверен, что он может рассчитывать на [украинского] президента [Владимира] Зеленского относительно получения рекомендации", - сказал Франсуа изданию The Telegraph.

Бывший министр брексита Дэвид Джон отметил, что вклад Джонсона также есть в том, что Финляндия и Швеция приняли решение в пользу членства в НАТО.