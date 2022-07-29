Министр: временный забор на границе с Беларусью полностью выполняет свои функции

На этой неделе Эклонс с рабочим визитом посетил объекты Государственной погранохраны в Латгале, а также границу Латвии и Беларуси и границу Латвии и России.

"Во время визита, лично встречаясь с представителями различных структурных подразделений Государственной погранохраны и знакомясь с их работой и оснащением, я получил уверенность в готовности наших служб обеспечивать порядок и безопасность на государственной границе. Я удовлетворен способностями и профессиональной экипировкой пограничной охраны. Необходимо продолжать целенаправленную работу, чтобы физически подготовить службу, обучать молодых работников, а также развивать экипировку, необходимую для преодоления геополитических вызовов, чтобы эффективно повлиять на работу службы", - указал министр внутренних дел.

Министр убедился, что на границе с Беларусью активно проходят работы по обезлесению, измерению и строительству.

Также получено подтверждение, что временный забор полностью выполняет свою функцию - служит препятствием, которое существенно затрудняет попадание нелегальных мигрантов в Латвию, так как и в случаях, когда кто-то нелегально пытается преодолеть его, пограничники могут оперативно реагировать. С 10 августа 2021 года до сих пор устранено почти 6800 попыток незаконного пересечения границы.

Министр был ознакомлен с работой Авиационного управления и Колледжа государственной пограничной службы, а также доступной службе техникой - вертолетами, автомобилями, военным оборудованием.

Также с обеими службами обсуждались планы их развития. Чтобы оперативно эвакуировать пострадавших в авариях или вовлечь в тушение пожаров с воздуха, обсуждалось возможное взаимное сотрудничество Управления авиации и нескольких ответственных министерств, что также будет рассмотрено.