Комиссия Сейма признала Россию страной, поддерживающей терроризм

В заявлении содержится призыв к государствам Евросоюза немедленно приостановить туризм и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.

Депутаты в заявлении поминают всех жертв российской агрессии в Украине - тысячи мирных жителей и защитников государства, а также выражают солидарность с Украиной и украинским народом.

Парламентарии отмечают, что после неспровоцированного военного нападения России на Украину 24 февраля 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более пяти миллионов - свою страну.

В заявлении говорится, что с 2014 года Россия оказывает военную, финансовую и политическую поддержку насильственному сепаратизму и насилию в отношении мирных жителей в Донецкой и Луганской областях Украины, а также на оккупированном Крымском полуострове.

Комиссия признала Россию государством, поддерживающим терроризм, также в связи с многолетней поддержкой и финансированием ею террористических режимов и организаций - Россия является крупнейшим поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, совершала теракты в суверенных странах, в том числе отравление семьи Скрипалей в Великобритании, и сбила самолет Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.