Сегодня в официальном заявлении комиссия Сейма по иностранным делам признала насилие России в отношении мирного населения Украины и других стран терроризмом, а Россию - государством, поддерживающим терроризм.
Комиссия Сейма признала Россию страной, поддерживающей терроризм
Как сообщил агентству LETA председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс, в принятом комиссией заявлении "О целенаправленных военных ударах России по украинскому гражданскому населению и общественному пространству" содержится призыв и к другим странам-единомышленникам признать, что Россия является государством, поддерживающим терроризм.
Колс сообщил на заседании, что комиссия предложит принять этот документ в качестве заявления всего Сейма на следующем заседании.
В заявлении комиссии подчеркивается, что Россия целенаправленно использует страдания и запугивание как инструмент в своих попытках деморализовать украинский народ и вооруженные силы, парализовать способность Украины действовать, чтобы оккупировать ее территорию.
Депутаты категорически осуждают военную агрессию России и масштабное вторжение в Украину, осуществляемое при поддержке и участии белорусского режима, а также призывают евроатлантическое сообщество и его партнеров безотлагательно усилить и ввести всеобъемлющие санкции против России с целью помешать российской армии продолжать военную агрессию в Украине.
Депутаты призывают увеличить военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую поддержку Украины и поддержать инициативы по осуждению военных действий России и привлечению виновных к ответственности, изолировать Россию от международных и региональных организаций, ввести равноценные санкции против Беларуси как сторонника военной агрессии России.
В заявлении содержится призыв к государствам Евросоюза немедленно приостановить туризм и ограничить выдачу въездных виз гражданам России и Беларуси.
Депутаты в заявлении поминают всех жертв российской агрессии в Украине - тысячи мирных жителей и защитников государства, а также выражают солидарность с Украиной и украинским народом.
Парламентарии отмечают, что после неспровоцированного военного нападения России на Украину 24 февраля 12 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома, а более пяти миллионов - свою страну.
В заявлении говорится, что с 2014 года Россия оказывает военную, финансовую и политическую поддержку насильственному сепаратизму и насилию в отношении мирных жителей в Донецкой и Луганской областях Украины, а также на оккупированном Крымском полуострове.
Комиссия признала Россию государством, поддерживающим терроризм, также в связи с многолетней поддержкой и финансированием ею террористических режимов и организаций - Россия является крупнейшим поставщиком оружия режиму Асада в Сирии, совершала теракты в суверенных странах, в том числе отравление семьи Скрипалей в Великобритании, и сбила самолет Malaysia Airlines, в результате чего погибли 298 человек.
Депутаты напоминают о постоянных нападениях российских войск на мирных жителей Украины, включая преднамеренное нападение на театр в Мариуполе, в результате которого погибло около 600 человек, ракетные удары по жилому району под Одессой, в результате которых погибло не менее 21 человека, атаку на торговый центр в Кременчуге, в результате которого погибли 19 мирных жителей.
Парламентарии ссылаются на сообщения правозащитных групп о зверствах, совершенных российскими вооруженными силами в отношении мирных жителей Украины, включая пытки, изнасилования, убийства и массовые задержания гражданских лиц в так называемых фильтрационных центрах, а также массовые депортации.
Депутаты также отреагировали на ракетный удар России по Одесскому порту 23 июля, который произошел менее чем через 24 часа после подписания Украиной и Россией соглашения о возобновлении экспорта украинского зерна по Черному морю.
"Этим нападением Россия демонстрирует свое пренебрежение к своим обязательствам, международному порядку и его институтам, а также намеренно углубляет глобальный продовольственный кризис, который вызовет голод и страдания во всем мире", - говорится в документе, принятом комиссией по иностранным делам.
Депутаты подчеркивают аморальный и противоправный характер избранной Россией тактики с широким применением особо жестокого, неточного оружия, калечащего и причиняющего страдания.
"Россия, применяя этот тип боеприпасов, нарушает международные нормы. Российские силы в Украине используют запрещенные международным сообществом кассетные боеприпасы, чтобы сеять страх и без разбора убивать мирных жителей", - подчеркивают депутаты, отмечая, что Латвия признает действия России в Украине целенаправленным геноцидом против народа Украины.
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