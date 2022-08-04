Видео ⟩ Полиция оштрафовала водителей, которые проехали на красный свет

Видео: Нарушение правил автомобилистами

Во вторник вечером в Елгаве около 21:55 по улице Лиела ехали Toyota Corolla, за рулем которой находилась женщина, и Audi A4, которой управлял мужчина. Автомашины подъезжали к перекрестку, но в это время на светофоре загорелся красный запрещающий сигнал. Однако оба водителя, подвергая опасности свое здоровье и жизнь, а также угрожая безопасности других участников дорожного движения, решили продолжить движение и быстро пересекли перекресток в момент, когда уже загорелся красный свет.

Агрессивный маневр был записан на видеорегистратор автомобиля Госполиции, и сотрудники правоохранительных органов, используя специальные звуковые сигналы, остановили лихих водителей до того, как они доехали до следующего перекрестка.

По факту инцидента полиция возбудила два дела об административных правонарушениях, каждый водитель был оштрафован на 50 евро. Согласно правилам вождения, если на светофоре горит запрещающий сигнал, применяется штраф от 30 до 140 евро.

Одним из решений, направленных на дисциплинирование агрессивных водителей, служат видеоролики, присылаемые прохожими или другими водителями, снятые на телефон или видеорегистратор. Для того, чтобы полиция рассмотрела эти видео как доказательства для применения наказания, они должны быть высокого качества, то есть должен быть четко виден регистрационный номер автомобиля правонарушителя, а заявитель должен указать дату, место и время нарушения. Государственная полиция обращает внимание на то, что в случаях серьезных нарушений безопасности дорожного движения также может быть возбуждено уголовное дело на основании видеозаписи.