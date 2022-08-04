Камеры полиции засняли попытку пьяного водителя дать взятку

Серебристый Golf проезжал мимо машин, припаркованных на обочине, очень близко, медленно, задевая боковые зеркала машин. В некоторых автомобилях в это время находились люди, поэтому когда они заметили, что машина и не остановилась, а водитель собрался покинуть место происшествия, владельцы пострадавших автомобилей поспешили сообщить об этом стражам порядка. Пока полиция была в пути, местные жители также приняли меры.

Автомобилем управлял пьяный пенсионер. Свидетели успели остановить мужчину до того, как он выехал на главную улицу, и, вероятно, спасли смельчака от гораздо больших неприятностей.

Изначально мужчина ничего не мог ответить на задаваемые вопросы, поэтому у полиции сложилось впечатление, что у него проблемы со здоровьем и на место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. А информация свидетелей о поврежденных транспортных средствах была передана Государственной полиции, которая также выехала на место происшествия.

Сделать ситуацию еще более плохой казалось невозможным, но задержанный нашел способ добиться еще одного уголовного процесса. Он придумал предложить полицейским взятку в пять евро.

Позже сумма взятки, предложенная пенсионером, увеличилась и достигла уже двадцати евро.

В ходе долгих переговоров полиции удалось выяснить личность мужчины, а также то, что у него нет ни действующих водительских прав, ни действующей медицинской справки.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о взяточничестве, вождении в нетрезвом виде и без водительского удостоверения, также полиция будет расследовать дорожно-транспортные происшествия по вине водителя.

Видео: сюжет Degpunkta на латышском языке