Стрельба в Черногории: убито 11 человек, 6 ранены

СМИ пишут, что начал стрелять 34-летний местный житель Вучко Борилович. Он выстрелил в нескольких человек возле своего дома. По неофициальным данным, стрельба началась из-за семейного конфликта.

Полиция ликвидировала стрелка. В ходе перестрелки был тяжело ранен один из сотрудников правоохранительных органов.

Также стрелявший долгое время не позволял машине скорой помощи подъехать к раненым.