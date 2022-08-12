В городе Цетине в Черногории неизвестный мужчина отрыл стрельбу по прохожим. В результате 11 человек убиты, 6 ранены, сообщает местное телевидение.
Стрельба в Черногории: убито 11 человек, 6 ранены
Стрельба в Черногории: убито 11 человек, 6 ранены
СМИ пишут, что начал стрелять 34-летний местный житель Вучко Борилович. Он выстрелил в нескольких человек возле своего дома. По неофициальным данным, стрельба началась из-за семейного конфликта.
Полиция ликвидировала стрелка. В ходе перестрелки был тяжело ранен один из сотрудников правоохранительных органов.
Также стрелявший долгое время не позволял машине скорой помощи подъехать к раненым.
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