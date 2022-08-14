Видео ⟩ "Выпендривались и дрифтовали": в Эстонии перевернулся BMW и оказался в канаве

По словам дежурного пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Ильмара Кахро, сегодня около 15:07 BMW вылетел за пределы кольцевого перекрестка в Пайкусе и перевернулся на крышу.

По словам представителя полиции, за рулем автомобиля находился 19-летний мужчина, а пассажиром была 18-летняя девушка. Скорая помощь доставила обоих молодых людей в больницу в Пярну. "Обстоятельства аварии выясняются. Насколько известно, водитель был трезв и имел водительские права", – сказал Кахро.

Выехавшие на место спасатели устранили угрозу возгорания машины.

По рассказу случайного прохожего, это были русскоязычные молодые люди, у которых был план довезти BMW до Таллинна. "Они приехали из Раэкюла на двух BMW с включенными аварийными огнями, выпендривались и дрифтовали", – сказал он.

В видео, снятом на месте, слышны шутки на русском языке.