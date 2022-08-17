Почему Зеленский не предупредил украинцев о нападении России. Главное из расследования Washington Post

"В стране был бы хаос"

В интервью Washington Post президент Зеленский признал, что получил информацию от США о российской угрозе. Он также вспомнил, что в январе встречался с главой ЦРУ Бернсом.

Но при этом Зеленский настаивает, что западные партнеры не давали подробностей о возможном нападении, а говорили о нем "общими словами".

"Я не готов рассказать обо всем, что тогда говорил Бернс, но его главные сигналы были об угрозе моей жизни. И это были не первые сигналы - они поступали отовсюду, от наших спецслужб, от иностранных коллег и так далее", - сказал президент американской газете.

Он объясняет, что не говорил об этой угрозе гражданам страны, чтобы не сеять хаос и не провоцировать экономические проблемы. Зеленский привел такие цифры: сейчас Украина теряет из-за войны 5-7 млрд долларов в месяц. Выдержать такую нагрузку во время зимы и отопительного сезона страна бы не смогла, уверен президент.