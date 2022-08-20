"Я не думала, что оно кого-то встревожит". Женщина, которую уволили из-за видео в TikTok

Женщина заявила в TikTok , что в мае ее уволили с работы учителем после того, как коллеги сообщили руководству школы об одном из ее видеоклипов, охарактеризовав его как не соответствующий профессии.

В описании видео сказано: "Я сказала своим коллегам, что не могу рано приходить на работу, так как у меня дети, однако я каждый день прихожу с кружкой Starbucks".

"Я опубликовала это видео даже не думая, что оно кого-то встревожит. Я не знала, что меня уволят, так как мне не показалось, что это непрофессионально. Я не ругалась. Я не была негативной. Оно [видео] - не оскорбляющее. Просто говорю: "Я не могу рано прийти на работу, но у меня Starbucks", - рассказала Джонсон в TikTok в прошлый четверг.