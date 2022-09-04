Многие русскоязычные жители Латвии живут в созданном и поддерживаемом Россией информационном пространстве. Чтобы исправить ситуацию, на этой неделе TV3 начал новый проект - в эфире показывают новости на русском языке. Но замечено, что недавно начала выходить новая газета, которая напоминает ту, что издается в России при поддержке Московской думы. Издатели утверждают, что отношения с российской газетой у них нет, сообщает передача Nekā personīga.
В Латвии выходит газета, которая публикует материалы из российской "Аргументы и факты"
Видеоверсия газеты "Аргументы и факты" активно информирует о якобы хороших делах российской армии при "освобождении" Украины. Страница портала издательства в интернете заблокирована в Латвии.
Из-за войны в Украине российские газеты больше нельзя купить. А в конце лета в Риге начала выходить газета AIF Europa. И ее соодержание очень напоминает издаваемую в Москве газету "Аргументы и факты".
Регистр предприятий подтвердил Nekā personīga, что издатель Press distribution Center 5 июля получил в регистре средств массовой информации подтверждение о регистрации издания AIF Europa. Обещали газету издавать в странах Балтии и других странах Европейского Союза.
Этот издатель по своему адресу на ул. Мартиня зарегистрировал несколько десятков различных изданий. В том числе VestiSevodna и средство массовой информации с названием IMHOclub.lv. Портал с таким же названием по рекомендации Службы государственной безопасности был закрыт. Его создателем и создателем общества с таким же названием является Юрий Алексеев. В публичных отчетах он упоминается как активист российской политики. Прокуратура предъявила ему обвинения по уголовному делу о действиях, направленных против Латвийского государства.
В газетных киосках Риги есть уже второй номер AIF Europa. В начале можно прочитать информацию об издателях и на литовском и эстонском языках. Она свидетельствует о том, что газету планируется распространять и в соседних странах. Люди, встречающиеся в издательстве, утверждают, что за издание газеты в Риге отвечают только один человек, которого нельзя встретить. Но утверждение о том, что у аббревиатуры АИФ есть какая-то связь с газетой, издаваемой в Москве, строго отвергается.
Московская газета "Аргументы и факты" издается и в версиях для других стран. В том числе и для Беларуси. На их домашней странице содержится раздел астрологии, где прогнозы знаков зодиака объясняет некий доктор философии и астрологии Галина Гайдук. Ее же с идентичной фотографией можно найти и в газете, которая выходит и в Риге. Газета в Латвии опубликовала также статью, написанную человеком с подписью Вячеслав Костиков в Москве. Как свидетельствуют сведения об этом лице - он был многолетним работником контролируемого московской думой издания "Аргументы и факты" и еще в опубликованных в августе статьях подсписывался как Вячеслав Костиков, центр стратегического планирования "Аргументы и факты".
В газете в Риге издана его статья о том, что пропасть между Западом и Россией становится все больше. Разумеется, целая страница посвящена тому, чтобы описать демонтаж памятника в Пардаугаве и правильный шаг России, против Латвии, об инициации уголовного дела.
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