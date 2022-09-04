В газетных киосках Риги есть уже второй номер AIF Europa. В начале можно прочитать информацию об издателях и на литовском и эстонском языках. Она свидетельствует о том, что газету планируется распространять и в соседних странах. Люди, встречающиеся в издательстве, утверждают, что за издание газеты в Риге отвечают только один человек, которого нельзя встретить. Но утверждение о том, что у аббревиатуры АИФ есть какая-то связь с газетой, издаваемой в Москве, строго отвергается.

Московская газета "Аргументы и факты" издается и в версиях для других стран. В том числе и для Беларуси. На их домашней странице содержится раздел астрологии, где прогнозы знаков зодиака объясняет некий доктор философии и астрологии Галина Гайдук. Ее же с идентичной фотографией можно найти и в газете, которая выходит и в Риге. Газета в Латвии опубликовала также статью, написанную человеком с подписью Вячеслав Костиков в Москве. Как свидетельствуют сведения об этом лице - он был многолетним работником контролируемого московской думой издания "Аргументы и факты" и еще в опубликованных в августе статьях подсписывался как Вячеслав Костиков, центр стратегического планирования "Аргументы и факты".

В газете в Риге издана его статья о том, что пропасть между Западом и Россией становится все больше. Разумеется, целая страница посвящена тому, чтобы описать демонтаж памятника в Пардаугаве и правильный шаг России, против Латвии, об инициации уголовного дела.