Президент Эгил Левитс внес в Сейм законопроект об изменении статуса Латвийской православной церкви (ЛПЦ), чтобы она впредь осуществляла свою деятельность полностью самостоятельно и независимо, сообщил сегодня президент после встречи с руководством парламентских фракций.
Левитс предлагает разорвать связи Латвийской православной церкви с Москвой
В настоящее время ЛПЦ действует при Московском патриархате, который поддерживает правящий в России режим и войну этой страны против Украины. По словам Левитса, предложенный им закон восстановит исторический статус ЛПЦ и исключит любую власть Московского патриарха над церковью в Латвии.
"Принятием поправок к закону латвийское государство признаёт, что Латвийская православная церковь является полностью самостоятельной и независимой (автокефальной) церковью. Она не зависит от власти любой другой церкви за пределами Латвии", - говорится в заявлении президента.
"При вступлении закона в силу любое влияние или власть патриарха Московского над нашей православной церковью будет устранено. Отказ от какой-либо связи с патриархом Московским является важным вопросом для наших православных, всего латвийского общества и национальной безопасности", - подчеркнул президент.
Как указал Левитс, в "независимом, демократическом и правовом латвийском государстве нашим православным нужна своя самостоятельная и независимая церковь. Такова была, есть и всегда будет позиция латвийского государства. Под руководством архиепископа Яниса Поммерса это было достигнуто вскоре после провозглашения Латвийской Республики".
Президент указал, что законопроект подготовлен совместно с Министерством юстиции и министром юстиции Янисом Бордансом и одобрен председателем и руководителями всех фракций Сейма.
"Я услышал полное понимание ситуации и поддержку этой инициативы. Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте.
Могу заверить, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку латвийского государства, которое юридически признаёт автокефальный статус церкви", - говорится в заявлении президента.
Он указал, что законопроект был обсужден со всеми компетентными государственными учреждениями, на заседании Совета по национальной безопасности, проинформированы также Комиссия по национальной безопасности и Комиссия по правам человека и связям с общественностью Сейма, которые будут отвечать за дальнейшую работу с этим законопроектом.
В заявлении говорится, что президент получил поддержку фракций Сейма для принятия законопроекта. ЛПЦ уведомлена о выдвижении такого законопроекта.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!