Левитс предлагает разорвать связи Латвийской православной церкви с Москвой

Президент указал, что законопроект подготовлен совместно с Министерством юстиции и министром юстиции Янисом Бордансом и одобрен председателем и руководителями всех фракций Сейма.

"Я услышал полное понимание ситуации и поддержку этой инициативы. Латвийская православная церковь также была проинформирована о подготовленном законопроекте.

Могу заверить, что Латвийская православная церковь и митрополит Александр могут рассчитывать на полную поддержку латвийского государства, которое юридически признаёт автокефальный статус церкви", - говорится в заявлении президента.

Он указал, что законопроект был обсужден со всеми компетентными государственными учреждениями, на заседании Совета по национальной безопасности, проинформированы также Комиссия по национальной безопасности и Комиссия по правам человека и связям с общественностью Сейма, которые будут отвечать за дальнейшую работу с этим законопроектом.

В заявлении говорится, что президент получил поддержку фракций Сейма для принятия законопроекта. ЛПЦ уведомлена о выдвижении такого законопроекта.