Гобземс исключен из шести заседаний Сейма - за нарушения этики

Политик исключен из шести заседаний Сейма за высказывания против депутата Сандиса Риекстиньша ("Консервативные"). Ранее Гобземс извинился перед комиссией по мандатам, этике и заявлениям за то, что произнес на заседании Сейма оскорбительные слова, заявив, что ему следовало "сдержаться и не реагировать на провокацию". При этом он заявил, что причин наказывать его нет.

Члены комиссии ранее решили, что Гобземс нарушил пункты этического кодекса депутатов Сейма, которые предусматривают, что депутат избегает в публичных выступлениях слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными.

По мнению Гобземса, решение мотивировано тем, что он "был и остается единственной настоящей оппозицией в истории независимой Латвии".

Дело против Гобземса инициировали депутаты Улдис Будрикис ("Консервативные"), Мария Голубева ("Для развития/За!") и Ивета Бенхена-Бекена ("Новое Единство").