Сегодня Сейм принял решение об исключении депутата Алдиса Гобземса ("Каждому и каждой") из следующих шести заседаний парламента за нарушения депутатской этики.
Гобземс исключен из шести заседаний Сейма - за нарушения этики
Политик исключен из шести заседаний Сейма за высказывания против депутата Сандиса Риекстиньша ("Консервативные"). Ранее Гобземс извинился перед комиссией по мандатам, этике и заявлениям за то, что произнес на заседании Сейма оскорбительные слова, заявив, что ему следовало "сдержаться и не реагировать на провокацию". При этом он заявил, что причин наказывать его нет.
Члены комиссии ранее решили, что Гобземс нарушил пункты этического кодекса депутатов Сейма, которые предусматривают, что депутат избегает в публичных выступлениях слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными.
По мнению Гобземса, решение мотивировано тем, что он "был и остается единственной настоящей оппозицией в истории независимой Латвии".
Дело против Гобземса инициировали депутаты Улдис Будрикис ("Консервативные"), Мария Голубева ("Для развития/За!") и Ивета Бенхена-Бекена ("Новое Единство").
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