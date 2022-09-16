Президент направил в Сейм на повторное рассмотрение новый закон о самоуправлениях

В письме Сейму Левитс отмечает, что норму второй части статьи 58 закона необходимо привести в соответствие со статьей 101 Конституции, уточнив, что только граждане Латвии и граждане Европейского союза (ЕС), которые постоянно проживают в Латвии, могут быть избраны членами совета жителей.

Президент также указывает, что в статью 58 закона следует включить положение о том, что "граждане Латвии и граждане Европейского союза (ЕС), которые постоянно проживают в Латвии, имеют право напрямую голосовать за кандидатов в члены совета жителей". И в этом случае законодатель связан требованиями статьи 101 Конституции, подчеркивает Левитс.

Президент также предлагает дополнить статью 58 закона положением о компетенции совета жителей, при этом сам законодатель должен определить основу компетенции совета жителей. А статья 59 должна включать право совета жителей принимать решение об использовании долевого бюджета.

Президент также предлагает рассмотреть вопрос о названии соответствующего учреждения. По словам Левитса, используемое в настоящее время в законе название института "совет жителей" во многом сближает его с привычными в органах местного самоуправления различными консультативными советами и комиссиями, обеспечивающими участие общественности и выслушивание жителей.

Во избежание дальнейших недоразумений и неверных толкований при применении закона после его вступления в силу президент призывает заменить в законе название учреждения "совет жителей" на более точное и актуальное - "совет местных сообществ".

Однако в целом президент "высоко оценивает большую работу, проделанную Сеймом и его комиссией по государственному управлению и местному самоуправлению при подготовке и принятии закона".

Как сообщалось, в начале сентября Сейм принял в окончательном чтении новый закон о самоуправлениях.