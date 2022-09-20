Пабрикс: для проживающих за границей призывников будет индивидуальный подход

Что касается молодых людей, которые только что закончили школу и, возможно, хотели бы учиться за границей или уехать за границу по другим причинам, то им Минобороны предложит вступить в Земессардзе или отложить службу на время.

Говоря о молодых людях, которые уже сейчас находятся за границей и которым скоро исполнится 18 лет, Пабрикс отметил, что в первый год СГО планируется привлечь в целом 1000 граждан Латвии независимо от их места жительства.

"Если мы посмотрим на это ежегодное число, то очевидно, что молодых людей за границей будет немного, и именно поэтому мы будем индивидуально оценивать вопрос о том, в какой стране находится человек, что он там делает или не делает. Давайте не забывать, что в 18 лет очень мало у кого есть кредиты или серьезная работа. Следовательно, здесь будет более индивидуальный подход", - подчеркнул министр.