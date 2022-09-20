Министерство обороны к латвийским гражданам, проживающим за границей, будет применять индивидуальный подход при призыве на службу государственной обороны (СГО), заявил во вторник после заседания правительства министр обороны Артис Пабрикс, признав, что нет смысла в призыве молодого человека, потерявшего связь с Латвией.
Пабрикс: для проживающих за границей призывников будет индивидуальный подход
Что касается молодых людей, которые только что закончили школу и, возможно, хотели бы учиться за границей или уехать за границу по другим причинам, то им Минобороны предложит вступить в Земессардзе или отложить службу на время.
Говоря о молодых людях, которые уже сейчас находятся за границей и которым скоро исполнится 18 лет, Пабрикс отметил, что в первый год СГО планируется привлечь в целом 1000 граждан Латвии независимо от их места жительства.
"Если мы посмотрим на это ежегодное число, то очевидно, что молодых людей за границей будет немного, и именно поэтому мы будем индивидуально оценивать вопрос о том, в какой стране находится человек, что он там делает или не делает. Давайте не забывать, что в 18 лет очень мало у кого есть кредиты или серьезная работа. Следовательно, здесь будет более индивидуальный подход", - подчеркнул министр.
Министр признал, что нет смысла призывать в армию человека, потерявшего связь с Латвией, потому что для государства важно, чтобы человек находился в Латвии в кризисной ситуации и чтобы он был доступен. В то же время Минобороны не хочет исключать этих молодых людей из СГО, обещая максимальное равноправие.
"Я не думаю, что молодой человек, который живет в Лондоне, Вашингтоне, Берлине, лучше, чем молодой человек, который живет в Гулбене, Мадоне или Вентспилсе. Это было бы просто несправедливо, поэтому СГО нужно применять ко всем, кому выпадет жребий", - сказал министр
Он добавил, что оборонное ведомство "попробует продумать" какие-то дополнительные бонусы для первых добровольцев, чтобы им было "немного интереснее" проходить службу первыми.
Реформа, предложенная Министерством обороны, предусматривает, что при отборе потенциальных новобранцев будет использоваться жребий с установлением квот пропорционально количеству жителей в соответствующем крае.
Планируется, что курсанты, которые будут служить в подразделениях Национальных вооруженных сил, будут получать компенсацию в размере 300 евро в месяц, а после окончания службы - выходное пособие в размере 1100 евро.
Также во время службы будет возможность пройти обучение вождению. Можно будет и обратиться за гарантией финансового учреждения Altum для приобретения жилья, как и при профессиональной службе.
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