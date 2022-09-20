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Пабрикс: для проживающих за границей призывников будет индивидуальный подход

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rus.tvnet.lv/LETA
Пабрикс: для проживающих за границей призывников будет индивидуальный подход
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Министр обороны Артис Пабрикс
Министр обороны Артис Пабрикс Фото: Zane Bitere / LETA

Министерство обороны к латвийским гражданам, проживающим за границей, будет применять индивидуальный подход при призыве на службу государственной обороны (СГО), заявил во вторник после заседания правительства министр обороны Артис Пабрикс, признав, что нет смысла в призыве молодого человека, потерявшего связь с Латвией.

Что касается молодых людей, которые только что закончили школу и, возможно, хотели бы учиться за границей или уехать за границу по другим причинам, то им Минобороны предложит вступить в Земессардзе или отложить службу на время.

Говоря о молодых людях, которые уже сейчас находятся за границей и которым скоро исполнится 18 лет, Пабрикс отметил, что в первый год СГО планируется привлечь в целом 1000 граждан Латвии независимо от их места жительства.

"Если мы посмотрим на это ежегодное число, то очевидно, что молодых людей за границей будет немного, и именно поэтому мы будем индивидуально оценивать вопрос о том, в какой стране находится человек, что он там делает или не делает. Давайте не забывать, что в 18 лет очень мало у кого есть кредиты или серьезная работа. Следовательно, здесь будет более индивидуальный подход", - подчеркнул министр.

Министр признал, что нет смысла призывать в армию человека, потерявшего связь с Латвией, потому что для государства важно, чтобы человек находился в Латвии в кризисной ситуации и чтобы он был доступен. В то же время Минобороны не хочет исключать этих молодых людей из СГО, обещая максимальное равноправие.

"Я не думаю, что молодой человек, который живет в Лондоне, Вашингтоне, Берлине, лучше, чем молодой человек, который живет в Гулбене, Мадоне или Вентспилсе. Это было бы просто несправедливо, поэтому СГО нужно применять ко всем, кому выпадет жребий", - сказал министр

Он добавил, что оборонное ведомство "попробует продумать" какие-то дополнительные бонусы для первых добровольцев, чтобы им было "немного интереснее" проходить службу первыми.

Реформа, предложенная Министерством обороны, предусматривает, что при отборе потенциальных новобранцев будет использоваться жребий с установлением квот пропорционально количеству жителей в соответствующем крае.

Планируется, что курсанты, которые будут служить в подразделениях Национальных вооруженных сил, будут получать компенсацию в размере 300 евро в месяц, а после окончания службы - выходное пособие в размере 1100 евро.

Также во время службы будет возможность пройти обучение вождению. Можно будет и обратиться за гарантией финансового учреждения Altum для приобретения жилья, как и при профессиональной службе.

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