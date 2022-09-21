В Лимбажи пьяный водитель предложил полицейскому взятку в размере 500 евро

Во вторник, 20 сентября, в 13:09 в Лимбажи сотрудники Государственной полиции, проводя ежедневный мониторинг дорожного движения, заметили подозрительного водителя Volkswagen Touran, проезжавшего через парковку магазина.

Когда автомобиль остановили и проверили концентрацию алкоголя, у мужчины 1968 года рождения оказалось 2,5 промилле. Во избежание процесса об административном правонарушении руководитель пытался предложить полицейским взятку в размере 500 евро. Полиция задержала водителя, против него возбуждено уголовное дело.

По указанному факту в отношении водителя возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу, то есть по части первой статьи 323 Уголовного кодекса.

Такое преступление наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, либо пробационным надзором, либо привлечением к общественным работам, либо штрафом. Также возбуждено административное дело в отношении лица за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В Госполиции напоминают, что алкоголь и вождение любого транспортного средства совершенно несовместимы.

Если вы выпили алкоголь, ни в коем случае не садитесь за руль. Государственная полиция призывает каждого участника дорожного движения быть ответственным и защищать себя и других от последствий безрассудного поведения. Не садитесь за руль и не позволяйте другим садиться за руль в нетрезвом виде!