Видео ⟩ Мобилизованным в России выдали ржавые автоматы Калашникова

После скандала негативные комментарии пользователей в социальных сетях пытались опровергнуть пропагандисты. Например, заместитель председателя Мосгордумы Андрей Медведев считает, что инцидент со ржавым оружием показывает, как в России наконец-то зародилось гражданское общество. По его словам, это проявлялось в цепочке событий: выдавалось оружие, снимались и публиковались видеоролики, менялось оружие.

The Russian mobilization shit show in full swing pic.twitter.com/uDRa1v1MGY — Illia Ponomarenko🇺🇦 (@IAPonomarenko) September 24, 2022

"В этом суть гражданского общества. Которое мы все строили и строили, даже пытались создать сверху. А такого не случилось. Сейчас оно строится самостоятельно, благодаря пониманию гражданами того, что на них лежит ответственность за будущее страны. А также через наше восприятие как граждан, как людей", - сказал он.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян также опубликовала этот пост на своем канале. С другой стороны, прокремлевский канал "Записки ветерана" опубликовал пост о том, что в ролике нет ничего критичного и ржавчина легко удаляется.

"Ребята. Хватит истерически переживать из-за ржавых автоматов. Я пока не увидел ничего критичного в видео, которые вы мне прислали.

Все очищается в первый раз, когда вы чистите свое оружие. Это металлическая конструкция, она имеет свойство ржаветь, особенно при длительном хранении. Поднимите его и очистите. Это случилось со мной, когда мы получили оружие со склада. Все нормально, почистили и до сих пор работает", - пишет пропагандист.

Уже сообщалось, что президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил в стране частичную мобилизацию для пополнения рядов войск на Украине.

Putin's conscripts are being issued rusted and non-functional AK47 machine guns. pic.twitter.com/l7TcUyWVjV — Igor Sushko (@igorsushko) September 24, 2022