Видео ⟩ В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате

По сообщениям СМИ и ряда Telegram-каналов, в результате был ранен военный комиссар или начальник призывной комиссии Александр Елисеев.

Сначала поступила информация, что военком скончался, однако затем она была уточнена - он находится в больнице с шестью пулевыми ранениями.

Информацию о стрельбе в военкомате в Усть-Илимске подтвердил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, начальник военкомата находится в реанимации:

"Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь".

Было опубликовано и видео инцидента. На видео видно, как мужчина, стоящий на сцене в небольшом зале, стреляет в человека за кафедрой, после чего тот падает, а собравшиеся выбегают из помещения.

Стрелок был задержан. Им оказался 25-летний местный житель Зинин Руслан.

Как пишет Mash, Зинин начал стрелять, когда военком проводил инструктаж для призывников.

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что перед тем, как открыть огонь, Зинин сказал: "Сейчас все поедем домой" или "Никто не будет воевать". На видео эти слова не попали.

По предварительным данным, мужчина сегодня должен был быть мобилизован.