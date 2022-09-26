В Тихом центре кто-то целый месяц поджигал машины. Полиция задержала пожилую женщину

Сотрудники полиции Риги, проводя оперативную работу в связи с поджогом автомобилей в сентябре этого года и изучая записи камер видеонаблюдения, представленные жильцами, выяснили возможную виновницу - женщину 1961 года рождения.

В ночь на понедельник, 26 сентября, ее задержали. Подозреваемая женщина не имеет определенного места жительства и ранее уже попадала в поле зрения полиции из-за хулиганства.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация показывает, что женщина связана со злонамеренным поджогом не менее четырех автомобилей 8, 21, 23 и 25 сентября. Однако в последнее время в этом районе были зарегистрированы и другие случаи поджогов автомобилей, и в настоящее время полиция расследует возможную причастность задержанной женщины к этим случаям.

В ходе следствия выясняются мотивы задержанной и обстоятельства произошедшего.

В связи с происшествием возбуждено несколько уголовных производств по части второй статьи 185 Уголовного кодекса - за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем сожжения. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет с испытательным надзором на срок до трех лет или без такового.

В рамках уголовного процесса будет решаться вопрос о применении к задержанной женщине меры пресечения.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет доказана в установленном законом порядке.

Полиция выражает благодарность жителям, в том числе сотрудникам ближайших предприятий, которые оказали существенную поддержку в расследовании, передав сотрудникам правоохранительных органов записи с камер видеонаблюдения и своевременно предоставив другую важную информацию.