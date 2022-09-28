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Названы три улицы в Риге, которые могут быть переименованы

rus.tvnet.lv/LETA
Названы три улицы в Риге, которые могут быть переименованы
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Улица Детлава Бранткална в Риге
Улица Детлава Бранткална в Риге Фото: Ekrānuzņēmums no Google maps

Рабочая группа коалиционных депутатов Рижской думы пришла к неформальному соглашению о переименовании трех связанных с советской властью топонимов, сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Рижской думы Линда Озола.

Среди подлежащих смене названий улица Детлава Бранткална, улица Мстислава Келдыша и аллея Валентина Пикуля.

Озола подчеркнула, что с 24 февраля разговоры о переименовании этих улиц велись уже несколько раз, но до сих пор официального решения принято не было.

Как сообщалось, подготовленный Министерством юстиции законопроект предусматривает переименование как минимум 98 топонимов, которые ассоциируются с прославлением коммунистического режима.

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