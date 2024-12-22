Главное за 22 декабря Прогноз погоды на праздники, пропаганда кремлевского активиста и бой года между Усиком и Фьюри

С июля 2025 года предприниматели, предоставляющие услуги через платформы краткосрочной аренды жилья AirBnb и Booking.com, смогут регистрироваться в Службе государственных доходов (VID) по упрощенной схеме, сообщает LSM+.

За рубежом:

Министр обороны ФРГ Борис Писториус полагает, что РФ может атаковать территорию альянса уже через несколько лет. Борис Писториус также предупредил о гибридной угрозе, исходящей от России.

Талебу аль-Абдулмохсену, совершившему наезд на посетителей рождественского базара в Магдебурге, предъявлены обвинения. В прокуратуре назвали его возможные мотивы.

Танель, который добровольцем пошел воевать за Украину, погиб на фронте осенью прошлого года. После этого его мать несколько раз посетила Украину и теперь убеждена, что Танель поступил правильно, когда отправился помогать украинцам, сообщает Rus.Postimees.

Корабль ВМС США в Красном море случайно поразил американский истребитель, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) вечером в субботу, 21 декабря.

Генштаб ВСУ подтвердил, что некоторых солдат-зенитчиков перебрасывают на передовую, но речь не идет об узких специалистах.

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В ночь с 21 на 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл реванш между действующим обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри.

Портал Apollo.lv подготовил несколько вопросов для водителей легковых автомобилей, ведь незнание правил не освобождает от ответственности за их несоблюдение!

Британский боксер Тайсон Фьюри был крайне разочарован поражением от украинского спортсмена Александра Усика, который победил его в поединке в субботу, 21 декабря, сохранив свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с воскресенья, 22 декабря, открывает прямые рейсы между Ригой и австрийским Инсбруком, сообщили агентству LETA представители airBaltic.

Серия безжалостных убийств в Риге началась в 1962 году и с долгими паузами продолжалась до 1974 года. Преступления объединяло то, что жертвами были богатые женщины, которых находили одетыми только в ночную рубашку с пропитанной кровью подушкой на голове. В качестве доказательства в деле использовался необычный метод - тактильная память мужчины. На скамье подсудимых сидела красивая женщина небольшого роста - профессиональная проститутка.

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